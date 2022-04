Relais & Châteaux annuncia la new entry Duchi d’Aosta a Trieste













Sono sette in totale i nuovi associati in Europa di Relais & Châteaux, che cresce anche in Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, arriva in Norvegia con l’ingresso dell’Union Øye e si appresta a vivere i tre new opening del 2022 tra cui quello del Grand Hotel Duchi d’Aosta di Trieste, fino alla new entry del 2023 in Corsica.

Durante la pandemia Relais & Châteaux ha raggiunto l’obiettivo di consolidare la propria rete mantenendo invariato il numero degli associati. Oggi conta 580 hotel e ristoranti in cinque continenti e cresce a un ritmo costante.

In portfolio eccelle senza ombra di dubbio la new entry italiana della primavera 2022: il Grand Hotel Duchi d’Aosta di Trieste, struttura boutique a 5 stelle situata in Piazza Unità d’Italia. Con il suo ingresso sale a 50 il numero degli associati a Relais & Châteaux in Italia, per un totale di 39 alberghi e 11 ristoranti senza camere.

«È un’immensa gioia e motivo di orgoglio essere accolti nella grande famiglia di Relais & Châteaux, di cui condividiamo a pieno i valori di accoglienza, gastronomia e cultura. Il Grand Hotel Duchi d’Aosta è una vera e propria dimora di charme in stile Mitteleuropeo che custodisce la memoria artistica e storica della meravigliosa città di Trieste, una missione a cui contribuiamo quotidianamente attraverso un’ospitalità attenta e focalizzata su esperienze uniche e familiari», commenta il maître de maison del Grand Hotel Duchi d’Aosta, Marco Laureana.

Fiore all’occhiello della dimora triestina è il suo ristorante 2 stelle Michelin Harry’s Piccolo guidato dagli executive chef Matteo Metullio e Davide De Pra.

A giugno e a lulgio 2022 apriranno, invece, il Fleur de Loire di Blois (Francia), la nuova avventura del poliedrico chef, rancher e contadino Christophe Hay e La Fonda Hotel & Spa nel Casco Antiguo di Marbella (Spagna).

Aprirà infine le porte per la sua prima stagione nella primavera del 2023 Le Domaine du Mouflon d’Or a Zonza (Corsica).