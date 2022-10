Reimatours, raffica di novità in fiera per il tour operator

Inediti tour in esclusiva ed un nuovo direttore commerciale per il tour operator Reimatours che partecipa al Ttg di Rimini con uno stand nell’area dedicata all’associazione Visit Usa (Padiglione C1 Stand 183), per incontrare le agenzie di viaggio e presentare le nuove proposte per il 2023 ed importanti novità relative alla politica commerciale.

In questi due anni di pausa forzata il tour operator di Roma ha rivisto la propria struttura commerciale e la programmazione, alla luce dei nuovi trend che caratterizzano la domanda di viaggi e, di conseguenza, il rapporto con le agenzie.

«Sono loro il nostro unico interlocutore e continueranno ad esserlo – evidenzia Luca Cesaretti, product manager Reimatours – e portiamo avanti la nostra filosofia, che ci vede impegnati nella proposta di viaggi principalmente su misura e nella loro distribuzione tramite adv. Una scelta che ci ha sempre premiati, anche la scorsa estate in cui abbiamo avuto degli ottimi risultati. Sicuramente gli Usa sono tornati ad essere protagonisti del settore, con i classici New York e tour dell’Ovest al primo posto, seguiti da una domanda sempre maggiore di itinerari più ricercati. Grande successo anche per i viaggi combinati, con 2-3 giorni nella Grande Mela a cui vengono abbinate mete caraibiche quali Jamaica, Santo Domingo ed Aruba».

A presentare il tour operator a Rimini, oltre al product manager Luca Cesaretti ci sarà Giorgio Garratoni, attualmente responsabile commerciale per Roma e Lazio ma presto nuovo direttore commerciale. A partire dal prossimo 1° gennaio 2023, infatti, Garratoni ricoprirà la carica di responsabile della rete commerciale, per raggiungere l’obiettivo comune di ottimizzare la collaborazione con le agenzie di viaggio e dare un nuovo sprint alla forza vendite.

Fedele alla tradizione anche nella programmazione, pure per il prossimo anno, gli Usa saranno al centro dell’offerta di Reimatours con, tra gli altri, i richiestissimi tour in Alaska, con due notti a Vancouver e crociera in Alaska a bordo di Ncl Spirit, con il suo itinerario nell’Inside Passage e visita al Denali National Park ed i due Viaggi degli Esperti, incentrati su Montagne Rocciose e Great American West: il tour “Dakotas, natura e nativi americani tra Nord e Sud”, in partenza il 12 giugno 2023, ed il “Idaho, Wyoming e Montana”, della durata di 13 giorni ed in partenza il 28 agosto 2023.

«Sono davvero contento di annunciare questo nuovo incarico, in un t.o che da sempre stimo per la sua professionalità e capacità di restare fedele a se stesso commenta Giorgio Garratoni – e l’idea di fondo è quella di rafforzare l’immagine del brand presso le agenzie di viaggio, soprattutto del Centro Sud. Inizierò da subito con un programma di visite per capire insieme a loro quali sono gli strumenti migliori da dargli a supporto».

«Insieme a Giorgio – conclude Franco Cesaretti, general manager di Reimatours – intensificheremo il rapporto con la rete agenziale, puntando sui nostri tradizionali atout, vale a dire l’essere un operatore di esperienza più che trentennale con una struttura snella e flessibile, che ci permette di agire come dei veri e propri consulenti, disponibili h24 con informazioni acquisite per esperienza diretta e preventivi veloci».