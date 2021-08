Regno Unito, Tui riapre 300 agenzie di viaggi













Il Regno Unito prosegue con il piano di ripartenza delle attività commerciali non essenziali e Tui Uk comunica la riapertura di 300 agenzie di viaggi “per catturare la domanda di turismo su strada”.

I punti vendita riaperti – si legge su Hosteltur – sono 246 in Inghilterra, 25 in Galles, 23 in Scozia e uno a Jersey. Quanto all’Irlanda del Nord, qui le adv restano con le serrande abbassate. Le agenzie sono state a ogni modo riaperte nel pieno rispetto delle normative di contenimento della pandemia da Covid-19, tra distanziamento sociale, utilizzo dei dispositivi di sicurezza e spazi di contatto con il cliente rivisitati.

Al momento, spiega il quotidiano online spagnolo, Tui Uk sta concentrando i volumi di vendita in Spagna, e precisamente su Canarie, Baleari, Alicante e Costa del Sol.