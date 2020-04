Regioni e comuni al Mibact: “Salviamo il turismo”

Regioni e Comuni fanno sentire la loro voce al Mibact, chiedendo interventi concreti a sostegno del settore del turismo, colpito gravemente dalla crisi generata dal coronvirus.

Le Regioni, in un incontro con la sottosegretaria al Mibact, Lorenza Bonaccorsi, hanno espresso sconcerto e forte disappunto per “l’assenza di considerazione e interventi specifici per il settore turistico nei decreti emessi finora dal governo Conte, chiedendo ancora una volta l’attivazione dello stato di crisi”.

Alla Bonaccorsi, si richiede “di inserire urgentemente, in un prossimo dpcm, una disposizione specifica che consenta l’accesso a stabilimenti balneari, villaggi e campeggi, chiusi al pubblico, del solo personale strettamente impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, per preparare la ripartenza della stagione alle porte”. Il sottosegretario, di conseguenza, si è impegnata a convocare, a stretto giro, un incontro con il ministro Franceschini, per condividere le proposte di cui sopra.

Attivi, inoltre, anche i Comuni, che con un appello al Mibact richiedono “tutele alle imprese e ai lavoratori autonomi della filiera turistica, la redazione di un piano comunicativo con l’Enit, detrazioni fiscali e interventi di sviluppo economico per incentivare la ripresa, così come la costituzione di un fondo speciale comunale”.

L’iniziativa, annunciata con una nota del Campidoglio, coinvolge oltre a Roma Capitale, le città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Torino e Venezia, e mira alla costituzione di un gruppo di lavoro con il governo per rispondere alle esigenze della travel industry.