Regione Liguria, in arrivo la polizza anti Covid per turisti stranieri













La Regione Liguria ha comunicato un investimento pari a 300mila euro per garantire una polizza assicurativa ai turisti stranieri non residenti in Italia che si ammaleranno di Covid durante un soggiorno ligure, valida dal 1° giugno al 31 dicembre 2021.

La misura è prevista in un emendamento al ddl 65 presentato dalla Giunta in Consiglio regionale e approvato all’unanimità. «La Liguria sta predisponendo questo strumento di tutela per i suoi turisti ed è una delle prime in Europa − ha spiegato l’assessore al Turismo Gianni Berrino − La stagione in arrivo è fondamentale, dobbiamo fare tutto il possibile perché i nostri operatori turistici possano lavorare in tranquillità».

«Sono felice di questa iniziativa, non sarà facile attrarre stranieri in questo periodo ancora così complesso ma le leve comunicative della sicurezza e della flessibilità sono sicuramente quelle più utili», ha commentato Giada Marabotto, a capo di Fto – Federazione Turismo Organizzato Liguria.

La tutela, inoltre, dovrebbe essere estesa anche agli albergatori, per i costi di eventuali quarantene e conseguenti chiusure della struttura o di una sua parte.