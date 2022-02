Regione Lazio, nuovi contributi per parchi tematici, geologici e acquari

Anche per #airtransat è tempo di ripartenza in Italia. Commercializzata da REPHOUSE , la compagnia vincitrice per il quarto anno consecutivo del Premio Skytrax per viaggi e vacanze nel mondo torna operativa sul nostro mercato con un ricco operativo-voli da tre scali: Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia Terme ⬇️