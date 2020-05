Regione Lazio, 3 milioni a fondo perduto per agenzie e operatori

Sono in tutto 20 i milioni che la Regione Lazio ha stanziato – a fondo perduto – per le imprese turistiche regionali che hanno subito danni per via dell’emergenza Covid. Una somma, questa, suddivisa in tre specifiche misure in cui vengono contemplate anche le agenzie di viaggi, alle quali sono indirizzati 3 milioni di euro complessivi in questa fase di rilancio post coronavirus.

La prima misura tocca alle strutture ricettive, e il sostegno – pari a 15 milioni – va alle imprese che sono titolati ed effettivi conduttori dell’attività svolta. Ogni struttura, dichiara la Regione Lazio, avrà accesso a un bonus (a fondo perduto, per l’appunto, come per tutti i provvedimenti successivi) che sarà di massimo 8mila euro per gli hotel 4 e 5 stelle; 6mila euro per i 3 stelle; 4mila euro per gli alberghi di 1 e 2 stelle; 3mila euro per le residenze turistico alberghiere, gli ostelli, i campeggi e i villaggi turistici; mille euro per le country house, le residenze di campagna e gli affittacamere.

Come anticipato una seconda misura tocca, invece, alle agenzie di viaggi. Gli agenti laziali avranno, infatti, la possibilità di accedere a 3 milioni di euro, e ogni impresa potrà avere fino a un massimo di 1.500 euro. Qualora l’agenzia operi anche attraverso filiali – si legge nel bollettino regionale n° 61 – il sostegno è corrisposto comunque per una sola sede.

Infine un terzo intervento torna nel mondo dell’ospitalità ed è dedicato a quelle strutture extralberghiere gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale. Il bollettino – consultabile qui insieme all’elenco dei requisiti per accedere al contributo – conferma l’erogazione di un bonus, una tantum, di massimo 600 euro per ciascuna impresa. Queste le strutture incluse: case e appartamenti per vacanze; bed & breakfast; ostelli per la gioventù; case per ferie; rifugi montani ed escursionistici; case del camminatore.