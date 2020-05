Regione Lazio, 20 milioni a fondo perduto per agenzie e alberghi

Un bonus per il turismo in arrivo dalla Regione Lazio. Venti milioni di euro a fondo perduto che serviranno alle aziende per “aprire in sicurezza” e a sostenere la ripartenza del settore del turismo, dagli alberghi alle agenzie di viaggi passando per i tour operator, tutti duramente colpiti dall’emergenza da coronavirus.

Ad annunciare il provvedimento, che deve ancora andare in giunta per l’approvazione, è stata direttamente l’assessore al Turismo della Regione Lazio, Giovanna Pugliese, in occasione della commissione regionale competente.

«Abbiamo deciso di mettere in atto delle azioni per dare liquidità ad aziende e persone ed aiutare la ripartenza dopo l’emergenza Covid 19 – ha spiegato la Pugliese – Quindi abbiamo messo a punto un bonus per contribuire al riavvio delle attività in sicurezza, utilizzabile per le esigenze delle strutture, comprese quelle per la salute, la sicurezza degli ospiti e legata alla sanificazione di eventuali interventi necessari per rispettare le prescrizioni sanitarie».

L’obiettivo per la Regione Lazio è di intervenire «sul sistema che qualifica di più l’accoglienza turistica e che finora non è stato toccato da misure della nostra Regione, cioè gli alberghi, le strutture extra alberghiere imprenditoriali e non, le agenzie di viaggi e i tour operator. Abbiamo ascoltato le richieste ricevute da tutti i player del settore turistico, iniziando da quelli che hanno subito uno stop assoluto delle attività già da febbraio, la cui ripartenza sarà a rilascio lento, e che non risultano beneficiari di misure nazionali di sostegno».

Chi deciderà di partecipare per accedere ai fondi, inoltre, non dovrà “affrontare” alcun click day, come è avvenuto per il bando “Pronto Cassa”.

«Abbiamo deciso di varare queste misure a copertura totale, evitando il click day o procedure che potrebbero portare all’esclusione di qualcuno. Tutti potranno ottenere il sostegno della Regione – ha proseguito Pugliese – L’erogazione è molto semplice, basta una richiesta online con dichiarazione di autocertificazione, senza tanti documenti allegati e con l’indicazione dell’iban su cui accreditare i fondi. Le pratiche per i mandati di pagamento saranno svolte dall’Agenzia regionale per il turismo che ha già concordato un piano di lavoro con la direzione bilancio che provvederà alla liquidazione dei mandati. Abbiamo pensato che questo contributo di 20 milioni a fondo perduto dovesse andare al cuore dell’offerta, cioè gli alberghi, che avranno una grossa responsabilità. Saranno il nostro biglietto da visita più rassicurante, perché attraverso loro potremo tracciare ogni presenza in caso di contagio – ha concluso Pugliese – Sono il cuore della nostra ricettività, che dobbiamo rendere più forte e sicuro per potere ripartire».