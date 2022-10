Regiondo sigla una partnership con Salento.it

Nuova partnership tecnologica per Regiondo con Salento.it, marketplace dedicato al turismo esperienziale nella Puglia meridionale.

«Grazie agli strumenti all’avanguardia offerti da Regiondo, Salento.it ha intrapreso un intenso processo di digitalizzazione volto a favorire la promozione del territorio salentino e pugliese a livello globale», ha commentato Marco Carra, fondatore di Salento.it.

«Con il supporto di Regiondo, Salento.it si prefigge l’ambizioso obiettivo di sostenere l’incremento dei flussi turistici in Puglia, qualificare i servizi turistici locali e migliorare le prospettive economico-occupazionali della regione», ha invece affermato Tommaso Peduzzi, country manager di Regiondo Italia.

Gli utenti di Regiondo possono iniziare a distribuire fin da subito i propri prodotti sul marketplace salentino.

Fondata in Germania nel 2011, Regiondo è approdata in Italia a inizio 2020. In poco più di due anni, oltre 1.500 imprenditori del settore leisure hanno scelto l’azienda bavarese come partner tecnologico per far crescere il proprio business.