Regiondo porta a Rimini l’evoluzione del booking online e in adv

Un’indagine sull’andamento del settore delle In-Destination Tour&Activity: è quanto presenta Regiondo (stand 169 – Padiglione C3) alla kermesse turistica di Rimini con un evento dedicato, nel corso del quale viene analizzato anche il progetto “Visit Dossena”, meta che ha intrapreso un coraggioso processo di digitalizzazione in partnership con il sistema di prenotazione per tour, attività e destinazioni fondato nel 2011 in Germania, sbarcato in Italia a inizio 2020.

«Ttg è la cornice ideale per mostrare come si è evoluto il nostro settore negli ultimi anni – afferma Tommaso Peduzzi, country manager Italy di Regiondo – Abbiamo il piacere di analizzare trend e condividere dati significativi che aiutano a definire meglio lo stato attuale del comparto e il suo livello di digitalizzazione. Le ultime statistiche dicono che il 75% degli utenti preferisce prenotare tour e attività da computer e mobile, solo il 25% lo fa al telefono o in adv. Ciò significa che si è di fatto invisibili per la stragrande maggioranza dei viaggiatori».