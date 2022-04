Regiondo, partnership con Civitatis per ampliare la clientela













Regiondo annuncia la nuova partnership strategica con Civitatis, la principale Ota per la prenotazione di attività, tour e visite guidate nelle destinazioni turistiche di lingua spagnola.

L’obiettivo è permettere ai fornitori di tour e attività dell’area mediterranea di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

«Le prenotazioni online nel settore dei tour e delle attività sono cresciute con un ritmo vertiginoso negli ultimi due anni, e siamo orgogliosi di poter collaborare con Civitatis per contribuire alla digitalizzazione degli operatori dell’Europa mediterranea e offrire nuove opportunità ai nostri clienti – ha detto il ceo di Regiondo Oliver Nützel – Questo è momento ideale per digitalizzare il proprio business, in preparazione alla stagione estiva».

Tommaso Peduzzi, country manager di Regiondo Italia, ha aggiunto: «Questa partnership con Civitatis contribuirà fortemente ad aumentare il livello di digitalizzazione degli operatori in Italia, e Regiondo vuole ricoprire un ruolo da protagonista in questo processo». L’Italia è un mercato ricco di opportunità per i fornitori di tour e attività, complice la crescita della domanda nel corso del 2022.

«Siamo entusiasti di dar vita a questa collaborazione con Regiondo i migliaia di operatori che utilizzano il suo booking system – ha dichiarato Enrique Espinel, coo di Civitatis – Ci permetterà di ampliare la nostra selezione di tour e attività in Italia, Francia e Spagna, e renderla disponibile ai 5 milioni di viaggiatori che prenotano ogni anno su Civitatis».

L’integrazione di Regiondo con Civitatis (che ha più di 5 milioni di utenti) permette di raggiungere una clientela ampia e fortemente orientata all’acquisto.