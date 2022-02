Regent e Oceania, niente più mascherina a bordo dal 1° marzo













Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises non richiederanno più l’obbligo della mascherina a bordo a partire dal 1° marzo 2022.

“Agli ospiti non sarà più richiesto di sottoporsi a un test Covid-19 al momento dell’imbarco, anche se bisognerà essere in possesso di un tampone negativo effettuato nei giorni antecedenti”, ha detto Tim Rubacky, portavoce di Oceania, controllata così come Regent da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

I test devono essere fatti entro due giorni dall’imbarco in un porto statunitense o entro tre giorni dall’imbarco in un porto non Usa.

A partire dal 1° marzo, inoltre, il programma Sail Safe Health and Safety di Ncl prevede che i bambini di età inferiore ai 5 anni possano salire a bordo delle navi senza essere vaccinati.