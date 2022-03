Recruiting, eDreams apre 200 posizioni di lavoro (anche a Milano)













eDreams Odigeo ha annunciato l’avvio di una campagna di recruiting con al centro gli hub tecnologici dell’azienda, su tutti quelli di Milano e Porto oltre a quelli di Barcellona, Madrid e Budapest.

Verranno, infatti, aperte 200 nuove posizioni solo per il 2022, mentre entro il 2025 l’azienda punta a raggiungere quota 500 nuove assunzioni.

I profili ricercati al momento riguardano: software engineer (Java, Javascript (React), Php, iOS, Android), lead engineer and engineer manager, architect (Java, Javascript, iOS, Android), product manager, product designer, employer branding specialist, data scientist e agile coach. La selezione avverrà attraverso campagne di recruting interno ed esterno, durante eventi e convegni organizzati dalla società.

Il tutto nel quadro di un sistema di lavoro ibrido, il primo del settore, volto a promuovere ulteriore flessibilità e creatività dei dipendenti nel mondo post-pandemia.

Dana Dunne, chief executive officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: «Siamo in un viaggio entusiasmante che sta trasformando la nostra attività e reinventando l’esperienza di viaggio per i consumatori. Le nuove assunzioni rafforzeranno la nostra capacità di innovare e sviluppare nuovi prodotti e servizi per i viaggiatori, con particolare attenzione all’ulteriore espansione della nostra proposta vincente di abbonamento di viaggio Prime».