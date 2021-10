Recovery Plan, gli hotel fanno cassa













Gli alberghi esultano, la missione (almeno per loro) è compiuta. Il governo ha approvato il provvedimento per l’attuazione del recovery plan, con una discreta fetta – 2,4 miliardi di euro – spesa per il travel, e in particolare per hotel e affini, con superbonus all’80% per la riqualificazione delle strutture e fondi perduti.

Immediato il commento di Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, che definisce il testo varato dal Consiglio dei ministri alla vigilia del G20 come «un’importante iniezione di fiducia per le imprese e i lavoratori del turismo».

Le misure previste dal decreto, afferma il numero uno degli albergatori, «offrono un importante contributo alla ripartenza, in quanto supportano la riqualificazione delle strutture ricettive, con contributi a fondo perduto e credito d’imposta, e accompagnano l’erogazione del credito, per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti».

Da Bocca, dunque, un ringraziamento al ministro del Turismo Massimo Garavaglia «per aver accolto le istanze di Federalberghi, attivando strumenti per aiutare le imprese a superare questa fase che per molti è ancora complicata e a effettuare gli investimenti necessari per competere con l’agguerrita concorrenza internazionale».

Va detto che la gran parte del tesoretto stanziato dal governo per il turismo, nell’ambito del Pnrr, è a beneficio delle imprese dell’accoglienza. Magro il bottino per agenzie di viaggi e tour operator, a cui sono riservati 98 milioni di euro di credito di imposta per la digitalizzazione.

Si tratta di un tax credit del 50% per un massimo di 25mila euro. “Potranno essere dedotte spese – precisa il ministero – per l’acquisto e lo sviluppo di portali web, di app specialistiche, di programmi di prenotazione e vendita online, di servizi di comunicazione e marketing digitale, di spazi pubblicitari su piattaforme web specializzate, di progettazione, realizzazione e promozione digitale i proposte di offerte innovative”.

Davvero poca roba per il rilancio di un settore – il turismo organizzato – ancora piegato dalla crisi da Covid.