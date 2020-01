Rebranding per Ota Viaggi: ecco il nuovo logo

Come annunciato in occasione della convention in Sardegna per i 30 anni di attività, Ota Viaggi annuncia il restyling del logo. Il progetto grafico, durato più di un anno, “ha portato allo sviluppo di una versione definitiva che presenta alcune caratteristiche fondamentali che ci identificano ancor di più nell’attività che svolgiamo quotidianamente”, sottolinea la nota dell’operatore romano.

“La prima esigenza che avevamo era quella di avere un logo originale, riconoscibile e facilmente identificabile, un logo versatile ed adattabile ai nuovi supporti e canali di comunicazione; lettere semplici e ben definite che permettono una facile lettura del nome dell’azienda che rappresenta”.

Nel logo risalta il baffo tricolore che richiama sia la specializzazione dell’azienda, il Mare Italia, sia italianità del t.o., soprattuto per gli eventi all’estero.

Affinché il logo possa acquisire il giusto spessore e valore Ota Viaggi ha scelto il colore blu intenso del lettering e lo sviluppo dell’elemento grafico dell’onda per rimarcare l’elemento marino come focus delle attività aziendali.

“Per concludere, abbiamo voluto identificare l’attività che l’azienda svolge e per questo abbiamo anche aggiunto l’elemento descrittivo tour operator a completamento di tutto il progetto grafico”, conclude la nota dell’operatore romano.