Realtà aumentata e metaverso al centro della riunione annuale Ehma

Il mondo della realtà aumentata e virtuale e del metaverso si è aperto davanti agli occhi dei soci presenti alla riunione autunnale della delegazione italiana Ehma (European hotel managers association), dal 28 al 30 ottobre al Grand Hotel Victoria a Menaggio, sul lago di Como.

«Il leit motiv della nostra riunione è stato l’incredibile sviluppo della tecnologia digitale, perché dobbiamo essere pronti per questa rivoluzione che impatterà l’ospitalità in un futuro non tanto lontano – ha commentato il delegato nazionale Ehma Italia Ezio A. Indiani, general manager dell’Hotel Principe di Savoia di Milano – Ringrazio il direttore generale del Grand Hotel Victoria, Marco Montagnani, e il suo team per la perfetta realizzazione del convegno».

Lorenzo Montagna, già amministratore delegato di Altavista, ViaMichelin e Yahoo!, che ha fondato nel 2017 seconda-stella, società italiana di consulenza dedicata all’applicazione strategica in azienda delle tecnologie esperienziali di realtà aumentata, realtà virtuale e metaverso.

«Il metaverso è un mondo fantastico ma non di fantasia, in cui, senza rendercene conto, stiamo entrando per restare, grazie a una nuova internet e a un nuovo web 3.0 – ha spiegato Montagna – Nel metaverso digitale e reale si integrano creando nuove esperienze, relazioni e attività, coinvolgendo persone, imprese, rete sociali e community».

Nel corso della riunione è stato conferito al socio Claudio Ceccherelli, ceo di Shedir Hotel Collection, il premio “Hotel Manager Italiano dell’Anno 2022”.