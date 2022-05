Rccl, stop ai tamponi al terminal dall’Italia













Royal Caribbean estende i protocolli di sicurezza per le partenze fino al 30 settembre in Nordamerica e fino al 30 giugno in Europa. Si tratta sostanzialmente di una proroga dei requisiti di salute e sicurezza; l’unico reale adeguamento riguarda invece le partenze dai porti italiani.

Gli imbarchi in Italia, infatti, da adesso non prevedono più il test al terminal pre partenza.

Per quanto riguarda i protocolli per le crociere dall’Italia, gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni devono presentare la prova della vaccinazione Covid-19 completa con la dose finale somministrata almeno 14 giorni prima della partenza.

Gli ospiti devono aver ricevuto tutte le dosi e aver ricevuto il booster se il secondo vaccino è stato somministrato oltre 270 giorni (9 mesi) fa. Il vaccino deve essere approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Gli ospiti vaccinati con vaccini approvati dall’Oms, non approvati dall’Ema, saranno considerati non vaccinati ai fini delle partenze dall’Italia. Gli ospiti completamente vaccinati devono mostrare un risultato negativo per un test Pcr o antigenico effettuato non più di 2 giorni prima del giorno dell’imbarco. Gli ospiti considerati non vaccinati devono mostrare un risultato negativo per un test Pcr o antigenico effettuato non più di 1 giorno prima del giorno dell’imbarco.

I bambini sotto i 12 anni che sono stati vaccinati possono presentare una prova di vaccinazione completa e seguire i protocolli per gli ospiti vaccinati.

Gli ospiti considerati non vaccinati dall’Ema o non in regola con i vaccini effettueranno ulteriori test durante le crociere, che saranno a carico del passeggero se ha più di 12 anni (il costo del test è 55 dollari). Saranno invece gratuiti per i bambini tra i 6 e gli 11 anni.

Le mascherine sono facoltative per gli ospiti vaccinati e consigliate per i bambini non vaccinati a bordo. Anche nei terminal le mascherine sono facoltative, a meno che non sia richiesto dalla normativa locale.

Alcune destinazioni visitate potrebbero richiedere i dispositivi di protezione facciale. Gli ospiti di età inferiore a 2 anni non devono indossare la mascherina.

I protocolli restano soggetti a modifiche ed evoluzioni.