Rccl, posa della chiglia per la nave green Utopia of the Seas













Procede a ritmo spedito la costruzione di Utopia of the Seas, la nuova nave di Royal Caribbean International. Nei Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, in Francia, si è svolta la cerimonia di posa della chiglia di quella che sarà la prima nave green di classe Oasis, alimentata a gnl – gas naturale liquefatto. Un evento che ha dato il via ufficiale alla costruzione della nuova ammiraglia, la cui inaugurazione è in programma nella primavera 2024.

Nel corso della cerimonia, le squadre di lavoro che stanno costruendo Utopia hanno assistito alla posa delle monete appena coniate sul primo blocco d’acciaio da 948 tonnellate della nave. L’antica tradizione marittima prevede che le monete – rappresentanti in questa occasione Royal Caribbean e Chantiers de l’Atlantique – portino fortuna durante il processo di costruzione e mentre la nave è in mare.

«La posa della chiglia di Utopia è la prima pietra miliare di una nave incredibile. Il suo debutto tra due anni, sulla scia di Icon of the Seas che salperà nell’autunno 2023, segnerà l’inizio di un nuovo capitolo della nostra storia in cui sarà rivoluzionato il concetto di vacanza in famiglia e per tutte le età», ha commentato Michael Bayley, presidente e ceo di Rccl.

«L’obiettivo è rendere questa nave, dotata di motori dual-fuel di nuova generazione, una delle imbarcazioni più ecologiche del mondo», ha aggiunto Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique.