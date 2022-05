Rccl, debutto in Europa per Wonder of the Seas













A Barcellona è arrivata Wonder of the Seas, la nuovissima nave (la più grande del mondo) di Royal Caribbean International, pronta a dare il via a un’estate di vacanze attraverso i mari europei.

Si tratta della quinta nave della linea Oasis Class, che a partire da domenica 8 maggio inizierà, infatti, la sua stagione mediterranea, con crociere di 7 notti da Barcellona e Civitavecchia. Con la sua inedita combinazione tra nuove ed entusiasmanti esperienze e grandi classici, Wonder ti accompagna alla volta di mete suggestive quali Firenze, Napoli, Capri, la Provenza e Malaga.

A bordo troviamo il Quartiere Suite, che accoglierà gli ospiti della classe Royal Suite su un ponte privato con una plunge pool e bar, il ristorante esclusivo Coastal Kitchen, la Suite Lounge e l’immensa Ultimate Family Suite, che si sviluppa su due piani ed è adatta anche per una famiglia di 10 persone.

E ancora The Mason Jar Southern Restaurant & Bar: uno dei favoriti in assoluto tra gli oltre 40 ristoranti, bar e aree lounge di Wonder; fino a Wonder Playscape per le famiglie con bambini. Quanto all’intrattenimento sono invece quattro i palcoscenici – aria, ghiaccio, acqua e teatro – e più di 100 gli artisti e tecnici coinvolti.

Le navigazioni nel Mediterraneo occidentale di Wonder of the Seas continueranno fino a ottobre portando una ventata estiva in Europa insieme ad altre otto navi tra cui Odyssey of the Seas, che per la prima volta vivrà una stagione in acque europee.

A novembre, Wonder tornerà negli Stati Uniti per salpare dalla sua nuova sede annuale a Port Canaveral, in Florida, per esplorare i Caraibi e le Bahamas, compresa l’isola privata della linea di crociera, Perfect Day at CocoCay.