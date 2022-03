RateHawk, nuovi strumenti per il pagamento delle prenotazioni













RateHawk lancia nuovi strumenti di pagamento. I partner della piattaforma dedicata ai professionisti del turismo per la prenotazione di hotel, biglietti aerei e transfer potranno pagare i servizi di viaggio con la carta del cliente durante la prenotazione oppure inviare al cliente un link di pagamento per consentirgli di pagare da remoto. Le nuove soluzioni aiuteranno gli agenti a migliorare il servizio al cliente e il flusso di pagamenti, assicurando che tutto si svolga in sicurezza in qualsiasi situazione epidemiologica.

In precedenza, la possibilità di pagare le prenotazioni con la commissione inclusa nel prezzo usando la carta del cliente era disponibile solo su richiesta. Ora tutti gli agenti possono usare questa funzione, che è già disponibile nei loro account online.

Il pagamento può essere effettuato scegliendo tra due modalità: il partner può inserire i dati della carta del cliente durante la prenotazione oppure può generare un link di pagamento da inviare al cliente nel modo che preferisce: via mail, sms o social network.

Il link di pagamento è utile quando il cliente vuole pagare con la carta ma il partner non dispone di un terminale per il pagamento. Inoltre, il nuovo metodo migliora la comunicazione tra agente e cliente quando si trovano in aree geografiche diverse: non è necessario recarsi in ufficio per completare il pagamento, il che significa che è possibile lavorare in qualsiasi parte del mondo. Un altro vantaggio dei link di pagamento è la possibilità per gli agenti di lavorare in qualsiasi situazione epidemiologica, evitando il contatto fisico tra le parti.

«Lo sviluppo di strumenti di pagamento per gli agenti di viaggi è parte della nostra strategia a lungo termine e risponde alle tendenze globali – ha commentato Felix Shpilman, ceo di Emerging Travel Group, che gestisce RateHawk – Il nuovo sistema basato sulla generazione di link è una soluzione unica per molti Paesi in cui gli strumenti di pagamento non sono ancora ben sviluppati. Questa funzionalità cambia completamente i principi di gestione delle operazioni finora implementati dalle agenzie di viaggi e consente loro di lavorare in qualsiasi luogo senza essere legate a un ufficio. È un’opzione che va anche incontro alle nuove esigenze dei clienti, che ovunque preferiscono acquistare beni e servizi online, senza dover uscire di casa. Crediamo che prenotare servizi di viaggio dovrebbe diventare semplice come qualsiasi altra forma di shopping online e noi siamo pronti a investire tempo e risorse per renderlo possibile».

La commissione sarà accreditata al partner dopo il check out del cliente. Le informazioni riguardanti l’importo della commissione sono disponibili in un report specifico all’interno dell’account online, consultabile nella sezione Rendicontazione > Documenti di chiusura contabile. In base alla preferenza del partner, i fondi saranno trasferiti al suo conto corrente oppure accreditati sul suo conto di deposito nel sistema di RateHawk.