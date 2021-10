Ratehawk lancia il referral link per affiliazione e ricavi aggiuntivi













Ratehawk.com, la piattaforma B2B di prenotazione alberghiera, biglietti aerei e transfer ha sviluppato un nuovo strumento di affiliazione che permetterà ad agenzie di viaggi, ma anche servizi online o proprietari di blog, di vendere prenotazioni di hotel tramite le proprie risorse online, monetizzando il traffico B2C e generando così ricavi aggiuntivi

Una volta creato il proprio account affiliato di Ratehawk, i partner potranno creare un referral link o widget da posizionare sui propri siti web. In questo modo, i visitatori del loro sito avranno la possibilità di trovare e prenotare strutture ricettive tra le oltre 1,5 milioni di opzioni di alloggio fornite da Ratehawk.

Per ogni prenotazione effettuata correttamente, i partner riceveranno una commissione del 5% sull’importo totale della prenotazione.

Il nuovo strumento permetterà quindi agli affiliati di espandere la propria gamma di servizi e lanciare la vendita di prenotazioni alberghiere sui propri siti web, senza l’onere di investire risorse significative nello sviluppo tecnologico dei propri sistemi.

Felix Shpilman, ceo di Emerging Travel Group che gestisce Ratehawk, ha commentato: «Comprendiamo quanto sia complicato per i nostri partner far crescere le proprie aziende in condizioni di instabilità e con le limitazioni ancora in essere. Per questo motivo, vogliamo che la collaborazione con Ratehawk sia conveniente e vantaggiosa. Abbiamo lanciato i nuovi strumenti di affiliazione proprio con questo obiettivo in mente: mettere a disposizione una fonte di reddito aggiuntiva per le aziende, che non comporti spese a loro carico. Ci occupiamo di tutti i problemi relativi all’assistenza clienti per tutti gli utenti che hanno effettuato una prenotazione, così i nostri partner non devono dedicare tempo e risorse aggiuntivi a queste questioni e possono iniziare a guadagnare fin da subito».

Le informazioni sulle prenotazioni e sull’importo della commissione vengono aggiornate in tempo reale, e il pagamento avviene una volta al mese, a check out avvenuto.

Possono collegarsi agli strumenti di affiliazione tutti i partner di Ratehawk, sia nuovi che esistenti.

I nuovi utenti devono registrarsi sulla piattaforma scegliendo il modello affiliato come tipo di collaborazione. I partner esistenti possono invece collegare il proprio account affiliato autonomamente nelle impostazioni del contratto oppure contattando il proprio Account Manager per ricevere assistenza.