Ras Al Khaimah, turismo outdoor nell’Emirato della natura

Deserti di terracotta, calda aria salmastra e il profumo dolce di fiori appena sbocciati. È con queste memorie olfattive di antiche tradizioni che Ras Al Khaimah, l’unico dei sette Emirati arabi con le montagne, si è presentato alla stampa a Milano. Una destinazione relativamente inedita per il viaggiatore italiano, che intende riavvicinare con una serie di attività di brand awareness organizzate da Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda), da luglio operativo nel Bel Paese.

Lo conferma il suo executive director of destination tourism development & Mice, Iyad Rasbey: «Siamo lieti di intensificare le azioni per far scoprire agli operatori e ai consumatori italiani Ras Al Khaimah, l’Emirato della natura, che offre al viaggiatore attività e avventure outdoor in un contesto paesaggistico unico che combina deserto, montagne e mare».

«In aggiunta all’esperienza araba di oltre 7.000 anni di storia – continua il manager – Raktda introdurrà nuovi prodotti in linea con la strategia di diventare leader per lo sviluppo turistico sostenibile negli Eau, con nuovi progetti che saranno annunciati già nei prossimi mesi».

Inserita nella classifica dei luoghi più belli del mondo del 2022 secondo la rivista Time, Ras Al Khaimah ha il più alto tasso di crescita turistica nella regione degli Emirati. Con 521.085 visitatori totali nel primo semestre 2022 (+21% rispetto allo stesso periodo 2019), punta nel 2030 a 3 milioni di viaggiatori responsabili. È la tappa fondamentale nella nuova crescita del Balanced Tourism che vede l’Emirato diventare leader nel campo del turismo sostenibile entro il 2025, bilanciando appunto la natura con investimenti e sviluppo.

Rispetto a Dubai e Abu Dhabi, la nuova destinazione è piccola (400mila abitanti). Il suo territorio spazia dalle coste di sabbia bianca alle lussureggianti foreste di mangrovie, dalla sabbia color terracotta del deserto alle maestose montagne che ospitano la vetta più alta degli Eau, Jebel Jais (1.934 metri), con la zip line più lunga del mondo (in volo per 2,8 chilometri).

Liberale e affatto congestionata a favore di calma e relax, è stata certificata prima città sicura al mondo dal Bureau Veritas SafeGuard Label e con Safe Travels Stamp del World Travel and Tourism Council (Wttc) per Covid-19.

Nominata Capitale del Turismo del Golfo nel 2020 e 2021, dista soli 45 minuti d’auto dall’aeroporto internazionale di Dubai e poche ore di volo dai principali scali europei, collegata dalle compagnie aeree Emirates, Etihad, Air Arabia, Gulf Air e dalla low cost Flydubai.

Delle attuali 8.130 camere per turismo di famiglie, romantico per coppie e d’avventura per single, il 90% sono al mare e oltre 6.500 fra hotel di 5 e 4 stelle, con brand internazionali come Waldorf Astoria, Hilton, Rixos, Rotana, Radisson. Recenti le aperture di InterContinental Mina Al Arab e Mövenpick Resort a Al Marjan Island, con spiaggia di 300 metri e il parco acquatico galleggiante più grande di Ras Al Khaimah, mentre il lussuoso resort Ritz Carlton offre ville private ed escursioni nel deserto con cammelli e cavalli con vista a Al Wadi Nature Reserve.

Le attività outdoor sono tante, dal Jais Adventure Park, con Jais Sky Tour (sette adrenaliniche zipline che si estendono per 5km) e Jais Sledder (la più lunga discesa in slittino su pista) a 75 chilometri di sentieri trekking nello straordinario ambiente naturale. Non mancano due campi da golf da tornei mondiali, siti culturali e appuntamenti sportivi internazionali, sui quali Raktda punta forte: la Ras Al Khaimah Half Marathon, la mezza maratona più veloce del mondo con oltre 5.000 partecipanti all’anno; la Coppa del Mondo di Minifootball nel 2023; la seconda edizione di Highlander Ras Al Khaimah 2022, la più grande avventura di escursionismo su lunga distanza dal 18 al 20 novembre 2022, di cui abbiamo scritto anche su VIAGGIOFF. Mentre a dicembre, Ras Al Khaimah e lo straordinario paesaggio di Jebel Jais ospiteranno una tappa della 1000 Miglia Experience Uae per cinque giorni attraverso i sette Emirati dal 4 all’8 dicembre 2022.

Attiva sul mercato italiano con training ad agenti di viaggi e collaborazione con i principali tour operator che programmano la destinazione e l’area Gcc, Raktda promuoverà l’Emirato della natura anche al Ttg Travel Experience di Rimini e all’International Golf Travel Market di Roma, dal 17 al 20 ottobre.