Ras Al Khaimah, oltre 500mila visitatori nel primo semestre dell’anno













Sono 521.085 i visitatori internazionali e nazionali che nel primo semestre del 2022 hanno visitato l’Emirato di Ras Al Khaimah, con un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021 che segna un ritorno ai numeri pre-pandemici di giugno 2019.

Lo ha reso noto il Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, secondo cui questo risultato positivo è stato reso possibile grazie all’apertura di nuovi hotel e resort, tra cui il Radisson Resort Ras Al Khaimah a Marjan Island, l’InterContinental Mina Al Arab e, più recentemente, il debutto del Mövenpick Resort Al Marjan Island su un tratto di 300 metri di spiaggia dorata e sede del più grande parco acquatico galleggiante di Ras Al Khaimah.

Ad oggi l’Emirato conta oltre 8mila camere, a cui se ne aggiungeranno 4.617 nei prossimi anni.

Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, ha affermato: «Ras A Khaimah è una delle prime destinazioni della Regione a tornare ai livelli pre-Covid grazie all’impegno del nostro settore turistico durante la pandemia. Questo è ancora più rilevante se si considera l’attuale panorama economico e geopolitico in cui operiamo, che ci spinge a concentrarci su ciò che è importante per la resilienza a lungo termine: diversificazione, attenzione alla comunità e sostenibilità. La nostra strategia di investimento, che si basa proprio su questi temi, è stata fondamentale per la nostra rapida ripresa. Siamo sulla buona strada per toccare quota 1,11 milioni di arrivi entro la fine dell’anno e per tornare completamente ai livelli pre-pandemia in soli due anni».

Spazio, inoltre, alla sostenibilità. In tal senso, infatti, è stato presentato il Tourism Business Accreditation Program che fornirà anche un quadro di gestione per aiutare le singole imprese a incrementare i propri sforzi sostenibili come strumento di benchmark. Si prevede che in un anno saranno oltre 30 le imprese a ricevere le certificazioni turistiche.

L’ente del turismo dell’Emirato, infine, si sta concentrando sulla promozione sportiva e Mice, annunciando la firma di una serie di partnership strategiche per eventi confermati già nella prima metà del 2022.

Con una solida esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi internazionali, come la Ras Al Khaimah Half Marathon – la mezza maratona più veloce del mondo con più di 5mila partecipanti all’anno – l’Emirato è stato recentemente selezionato dalla World Minifootball Federation per ospitare la Coppa del Mondo di Minifootball nel 2023, competizione internazionale che si tiene ogni due anni e che si prevede attirerà migliaia di spettatori e tifosi da tutto il mondo che avranno l’opportunità di provare l’offerta turistica unica della destinazione.