Ras Al Khaimah, l’emirato lancia le vacanze adrenaliniche













Vacanze tra natura e avventura – magari provando la zip line più lunga del mondo – a Ras Al Khaimah, il più settentrionale degli Emirati Arabi Uniti. Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda) ha lanciato RAKation, la nuova campagna estiva che invita i viaggiatori a esplorare e vivere le tante attività ed esperienze disponibili nell’Emirato, caratterizzato da natura e paesaggi mozzafiato.

Valida fino al 15 settembre 2022, la promo offre agli ospiti che prenotano un soggiorno di tre o più notti negli hotel a tre, quattro e cinque stelle aderenti all’iniziativa, due biglietti gratuiti per lo Jais Sledder, lo slittino su pista aggiunto alle varie attrazioni di Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati. Con un percorso di 1.840 metri tra tornati e continui saliscendi, la corsa in slittino raggiunge i 40 chilometri all’ora regalando splendide vedute sulla montagna e sull’Emirato. Sono inclusi anche i transfer di andata e ritorno in autobus dalle principali località di Ras Al Khaimah a Jebel Jais, oltre a uno sconto del 30% su altre attività disponibili tra cui: Jais Flight, la zipline più lunga del mondo, Jais Sky Tour (un percorso di sei zipline consecutive) e food experience al 1484 by Puro, il ristorante più in alto degli Emirati Arabi Uniti che offre vedute sulle montagne.

Inoltre, tutti i viaggiatori che pubblicheranno scatti della loro vacanza a Ras Al Khaimah sul proprio profilo Instagram pubblico con l’hashtag #RAKation, parteciperanno in automatico al contest indetto sui social media che prevede un’estrazione per vincere uno di sei soggiorni di tre notti nell’Emirato in palio.

Ras Al Khaimah è una destinazione adatta a famiglie, gruppi di amici e coppie. Ha una variegata offerta di attività: dall’arrampicata su roccia ai percorsi in mountain bike e di trekking per gli amanti dell’avventura fino alle più rilassanti Spa, dalle distese di mangrovie da scoprire in kayak alle spiagge sabbiose, senza dimenticare il fascino di oltre 7.000 anni di storia tutta da scoprire.

Gli hotel che partecipano all’iniziativa RAKation sono: Action Hotel Ras Al Khaimah, Al Hamra Residence, Banan Beach, BM Beach Hotel, BM Beach Resort, City Max Ras Al Khaimah, City Stay Beach Hotel Apartment, Doubletree by Hilton Ras Al Khaimah, Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island, Hampton by Hilton Marjan Island, Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah, Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort, InterContinental Ras Al Khaimah Resort and Spa, Jannah Hotels & Resorts Ras Al Khaimah, Kay Homes, Mangrove Hotel, Marjan Island Resort & Spa, Mövenpick Resort Al Marjan Island, Mughal Suites, Radisson Resort Ras Al Khaimah, MarjanIsland, Ras Al Khaimah Hotel, Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach, Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert, Rixos Bab Al Bahr, Royal View Hotel, The Cove Rotana Resort, Waldorf Astoria Ras Al Khaimah.