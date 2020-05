Raro Villas by Nicolaus, la virata estiva dei Pagliara

In un momento del genere, la richiesta di abitazioni private sarà forte. Il Gruppo Nicolaus questo lo sa bene, e sulla spinta dei due webinar #Nicolausvaavanti punta dritto all’offerta del brand Raro Villas, che offre una vasta scelta per la locazione in affitto breve di ville, masserie e trulli, con piscina privata, nonché una selezione di dimore di pregio. Il tutto, in simbiosi con una policy di booking che permette l’annullamento entro otto giorni dalla conferma con rimborso totale della caparra.

Pur caratterizzato dal core business villaggistico il Gruppo guidato dai fratelli Pagliara, Giuseppe e Roberto, ha sempre dato molta importanza alla diversificazione del prodotto, dedicando un’attenzione privilegiata alla Puglia, e in uno scenario come quello attuale, ancora tanto compromesso dall’emergenza sanitaria, la scelta di spingere su Raro si è rivelata più che mai oculata, garantendo – come si legge nella nota divulgata dall’azienda di cui fa parte anche Valtur – la massima privacy e “un livello di servizio modulato sulle specifiche richieste di una clientela molto esigente”.

«Come abbiamo più volte ribadito, andiamo avanti e anche per questo, nell’attesa di conoscere gli sviluppi delle normative legate al turismo, stiamo potenziando il prodotto del nostro brand Raro Villas by Nicolaus – ha dichiarato Roberto Pagliara, presidente di Nicolaus Group – Con molta soddisfazione abbiamo visto andare esauriti i due webinar a esso dedicati, soddisfazione che non è solo legata all’interesse per un prodotto che proponiamo, ma perché testimonia la forza e la vitalità di un settore fortemente provato come la distribuzione, pronto ad accogliere, come in questo caso, con grande professionalità, le esigenze del mercato e desideroso di guardare avanti».

Il portfolio Raro, attualmente, conta 750 proposte per affitto breve in differenti aree del territorio italiano, di cui circa 100 in Puglia: Top Raro Villas, Finest, Special e Classic le quattro tipologie di prodotto proposte per servire i clienti con differenti disponibilità di budget, a cui si affianca Scelte per voi, che raggruppa proprietà di host professionisti, selezionate in quanto perfettamente in linea con i requisiti della Collection Raro Villas.

Quanto alla questione pulizia e igienizzazione è stato cretato, intanto, un protocollo completo e articolato e un’app per gestirlo e monitorarlo, con procedure specifiche per i proprietari, gli ospiti, gli addetti al check in, alle pulizie e alla manutenzione.

Inoltre, al fine di favorire il lavoro delle agenzie di viaggi, Raro Villas by Nicolaus ha messo a punto una speciale politica legata al booking delle proprietà che, tra le altre cose, prevede la possibilità di annullare la prenotazione entro otto giorni dalla conferma con rimborso totale della caparra e dal giorno nove fino all’arrivo offre lo spostamento a date successive, senza penalità e alla stessa tariffa, oppure l’emissione di un voucher valido fino a ottobre 2021, in caso di positività al Covid al momento della partenza o di blocchi interregionali.

In arrivo, poi, anche speciali polizze per coprire le spese cancellazione e fornire un’alternativa al deposito cauzionale. «Oltre a far crescere il nostro portfolio e codificare articolati protocolli legati a pulizia e sanificazione, abbiamo modificato la nostra policy di prenotazione al fine di venire al massimo incontro alle esigenze delle adv e del cliente con condizioni improntate alla flessibilità, così come stiamo per offrire polizze assicurative ad hoc. L’interesse per questa tipologia di prodotto è forte e ci auguriamo per tutti che il nostro settore riceva al più presto qualche certezza in più per poter ripartire. Noi non ci faremo trovare impreparati», ha concluso Luigi Fusco, amministratore di Raro Villas.

Infine, la formula Raro Villas include anche una rosa di servizi selezionati per sfruttare al meglio l’offerta e le peculiarità del territorio: escursioni, noleggio auto e barche, trasferimenti (anche in elicottero), visite culturali e corsi tematici, con particolare attenzione all’enogastronomia.