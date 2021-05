Ragosta Hotels Collection lancia il nuovo sito













Semplicità di navigazione, convenienza nella prenotazione diretta e immagini da sogno: sono le caratteristiche del nuovo sito del gruppo Ragosta Hotels Collection, creato proprio per offrire agli ospiti una migliore esperienza di navigazione più intuitiva e fluida, oltre ad ampliare le proposte dedicate.

Collegandosi, infatti, si viene immediatamente proiettati nelle destinazioni italiane, dove il gruppo Ragosta ha quattro alberghi: La Plage Resort a Taormina (59 camere e suite), di fronte all’Isola Bella e collegato con la funivia al centro storico; Palazzo Montemartini Rome (82 camere e suite) a due passi dalle terme di Diocleziano; Radisson Collection Hotel, Hotel Raito Amalfi Coast (77 camere e suite) a Vietri sul Mare; Relais Paradiso Amalfi Coast (22 camere), villa privata per soggiorni ed eventi in esclusiva.

«Il nuovo sito è stato creato proprio per offrire un ulteriore servizio dedicato ai nostri ospiti, più fotografico e semplice da visionare e con vantaggi evidenti per chi effettua direttamente la prenotazione – spiega Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection – Nel frattempo procediamo con i lavori a Taormina e a Vietri sul Mare per l’apertura prevista a fine mese, mentre a Roma siamo impegnati prima con un set e poi con gli Europei di calcio».