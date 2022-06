Raffica di premi per l’Ayada Resort alle Maldive













Due prestigiosi riconoscimenti e una nomination per l’Ayada Maldives Resort, situato nell’incontaminato atollo di Gaafu Dhaalu, nella regione meridionale delle Maldive.

Per il terzo anno consecutivo, il lussuoso resort entra nella classifica Top 25 Best of the Best di TripAdvisor per la categoria “Top Out of Ordinary Hotels”, posizionandosi al sesto posto al mondo.

Tra le 11 categorie presenti in gara, quella di Out of Ordinary si basa sul “fattore wow” e Ayada Maldives ha dimostrato ancora una volta di saper sorprendere i propri ospiti. Sempre nel mese di maggio, la prestigiosa commissione del Luxury Lifestyle Awards di New York, che ha l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza di prodotti e servizi di lusso in tutto il mondo, ha assegnato ad Ayada Maldives il premio come “Migliore struttura ricettiva nella categoria Best Luxury Ocean View Resort, motivando l’assegnazione all’impeccabile reputazione, le alte prestazioni professionali e i grandi risultati raggiunti.

Infine dal World Travel Awards è arrivata la nomination in finale per il premio Maldives’ Leading Luxury Resort, un grande onore che giunge da un marchio riconosciuto a livello mondiale per le eccellenze nel settore turismo.

Per Badr-Eddine Rakmi, director of sales & marketing di Ayada Maldives, «i grandi spazi, l’ampia e svariata offerta di sistemazioni e di attività, la posizione lontana dagli atolli più affollati, fanno di Ayada Maldives un resort adatto a coppie, famiglie, amanti del benessere e dell’attività sportiva. Questi premi prestigiosi sono il riconoscimento del grande lavoro che viene svolto giornalmente da tutto il nostro fantastico team».