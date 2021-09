Raffica di codeshare per i vettori Usa: le alleanze di United e American













Da qualche mese le compagnie aeree Usa sono attivissime sul mercato degli accordi commerciali, dopo il lungo stop provocato dalla pandemia. E il trend non sembra fermarsi. La più attiva sembra essere American Airlines che – dopo gli accordi di codeshare con JetBlue e JetSmart e l’acquisizione di una quota di oltre il 5% della compagnia brasiliana Gol (come estensione dell’accordo di codeshare) – ora ha annunciato una nuova partnership con il vettore IndiGo che renderà più facile che i clienti viaggiare in India. American lancerà, inoltre, un nuovo volo diretto tra New York (Jfk) e Delhi a partire dal 31 ottobre e la rotta Seattle-Bangalore dal 4 gennaio 2022.

“I clienti di American avranno accesso a 29 nuove rotte da Bangalore e Delhi e i membri del programma fedeltà AAdvantage guadagneranno miglia viaggiando su voli americani in codeshare operati da IndiGo”, annuncia la nota del vettore Usa.

United Airlines, invece, ha firmato l’accordo con Airlink, compagnia aerea sudafricana che di recente si è separata dal punto di vista societario da South African Airways. L’accordo di codeshare offrirà ai clienti più collegamenti tra gli Stati Uniti e l’Africa meridionale ed è so

soggetto all’approvazione del governo.

I due vettori offriranno collegamenti con uno scalo dagli Stati Uniti a più di 40 destinazioni in Sud Africa. Inoltre, United sarà la prima compagnia aerea a collegare il suo programma fedeltà con Airlink, consentendo ai membri MileagePlus di guadagnare e riscattare miglia quando viaggiano su voli Airlink. Sull’Africa, quindi, United aggiunge a questo accordo anche quello già stipulato proprio con South African Airways.

All’inizio di questo mese, la compagnia Usa ha annunciato un nuovo volo tra Washington e Lagos (Nigeria) dal 29 novembre. United, infine, ha messo in piedi da due anni circa una maxi alleanza nel continente americano con Azul, Avianca e Copa per contrastare i movimenti di Delta Air Lines (l’altra grande big dei cieli Usa) che controlla quote e accordi con Latam Airlines e Aeromexico.