Radisson riparte e vara il Safety Protocol per tutti i suoi hotel

Radisson Hotel Group ha annunciato l’avvio del Radisson Hotels Safety Protocol, il protocollo di sicurezza degli alberghi del Gruppo. È un programma creato per implementare e perfezionare ulteriormente le procedure di pulizia e igienizzazione, in collaborazione con Sgs (Société Générale de Surveillance), la società di ispezione, verifica, collaudo e certificazione di tali procedure, leader a livello mondiale.

Radisson Hotel Group ha condotto una profonda e accurata revisione di tutti i processi esistenti in materia di salute e sicurezza e ha lavorato con un team di esperti per sviluppare e convalidare protocolli aggiuntivi. Queste procedure, con le guide operative convalidate dalla Sgs, saranno adattate alle richieste legislative e alle norme dei diversi Paesi per la salute degli ospiti e la loro tranquillità dal momento del check in fino a quello del check out.

Il protocollo di sicurezza di Radisson Hotels metterà in atto alcune misure aggiuntive: postazioni per la sanificazione delle mani posizionate in tutti gli ingressi; l’uso di dispositivi di protezione individuale (Dpi); l’installazione di schermi protettivi; un’implementazione della frequenza della pulizia e della sanificazione che verrà ulteriormente migliorata; la messa in atto del distanziamento sociale in tutte le aree degli hotel, comprese le strutture per riunioni ed eventi; l’organizzazione di training presso centri per il controllo delle malattie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che avranno come oggetto le vigenti raccomandazioni e le linee guida in tema di salute; la reiterazione degli standard di sicurezza alimentare e formazione completa del personale. Le linee guida per l’igienizzazione sono state sviluppate in collaborazione con Diversey, fornitore globale di soluzioni per l’igiene.

«Radisson Hotel Group si impegna a fornire un ambiente pulito e sicuro per gli ospiti e membri del team. Il mondo è stato radicalmente cambiato dal Covid-19, quindi è fondamentale proteggere tutti coloro che lavorano, alloggiano e collaborano con noi, mentre ci apprestiamo e riaprire le nostre porte a una nuova era nel mondo del viaggio – spiega Federico J. González, ceo Radisson Hospitality Ab e presidente del comitato direttivo globale del Gruppo – Per fare ciò abbiamo esaminato a fondo tutte le aree che riguardano il mondo dell’hôtellerie e siamo orgogliosi della nostra collaborazione con la Sgs per la creazione del nostro protocollo di sicurezza che riguarderà gli Hotel Radisson».

Radisson Hotel Group introdurrà un sigillo ufficiale di pulizia e sanificazione rilasciato dalla Sgs che garantirà i più alti standard di pulizia, igiene e sicurezza. Le singole strutture alberghiere potranno ricevere una certificazione al completamento di un audit a livello locale che includerà un test in loco effettuato con le tecnologie più avanzate.

«La nostra leadership nel settore dei viaggi e dell’ospitalità ha consentito alla nostra rete di esperti di salute e sicurezza di sviluppare un protocollo completo e diretto per verificare le procedure di gestione e lo stato di sanificazione degli hotel – aggiunge Frankie Ng, ceo di Sgs – Il nostro obiettivo è garantire il rispetto dei massimi standard igienici, per proteggere gli ospiti e i dipendenti del Radisson Hotel Group».

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER EVENTI. Radisson Hotel Group annuncerà presto un’estensione del suo impegno e un protocollo aggiuntivo di ulteriori passaggi da mettere in atto nell’organizzazione di riunioni ed eventi. Il Gruppo completerà tutti i necessari dettagli operativi di questo programma nelle prossime settimane. I punti in oggetto del programma sono:

– maggiore frequenza nella pulizia e sanificazione di tutte le aree dell’hotel, con particolare attenzione agli oggetti che vengono maggiormente manipolati

– installazione di postazioni dotate di disinfettanti per le mani a base alcolica e guanti, posizionate presso gli ingressi principali e negli spazi comuni

– chiavi delle camere verranno disinfettate e consegnate agli ospiti in modo sicuro al momento del check in

– procedura di check out veloce per gli ospiti per ridurre al minimo i contatti fra le persone

– avvisi in tutte le camere con le procedure di sanificazione

– programmi completi di formazione dei membri del team in materia di igiene e prevenzione

– dotazione ai membri del team di dispositivi di protezione individuale quali maschere e guanti.