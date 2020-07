Radisson debutta in Italia: doppia apertura a Cortina d’Ampezzo

Radisson Hotel Group ha firmato un accordo di sviluppo strategico con Bain Capital e Aquileia Capital Services (assistite da Cbre Hotels) a Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti.

La nuova partnership includerà un riposizionamento degli esistenti Grand Hotel Savoia e Savoia Palace che diverranno rispettivamente un Radisson Collection Hotel e una struttura Radisson, che rappresenterà il debutto del marchio Radisson in Italia. I due nuovi arrivi porteranno il portfolio del gruppo nella penisola a 12 hotel, tra le strutture già in funzione e quelle in fase di sviluppo.

Circondata dalle vette delle Dolomiti, parte del patrimonio naturale mondiale dell’Unesco, sede dei Giochi Olimpici Invernali del 1956 e di numerosi campionati mondiali di sci alpino, Cortina sta guadagnando nuovamente il suo posto come importante destinazione di montagna, grazie anche al fatto che ospiterà il Campionato Mondiale di sci nel 2021, e le Olimpiadi Invernali nel 2026.

Elie Younes, executive vice president e chief development officer di Radisson Hotel Group, ha dichiarato: «Nonostante l’attuale situazione globale, l’Italia rimane un mercato chiave per la crescita del nostro Gruppo. Siamo estremamente grati a Bain Capital per la fiducia che ha riposto nel Radisson Hotel Group, nel suo team e nei nostri brand alberghieri».

«La sigla di questo accordo è un segnale positivo per il settore alberghiero durante questi tempi difficili. Entrambi i soci, Radisson Hotel Group e i proprietari, hanno confermato il loro più grande impegno per una grand opening già per la stagione invernale del 2021», ha commentato Francesco Calia, responsabile Cbre Hotels Italia.

Entrambe le proprietà sono attualmente situate nel centro di Cortina, a pochi passi dall’esclusiva passeggiata pedonale con le sue boutique di lusso. Dopo una notevole trasformazione e rebranding, Radisson Hotel Group sarà in grado di accogliere i primi ospiti già da dicembre 2020.

La quinta proprietà Radisson Collection italiana sarà quindi inaugurata proprio nelle Dolomiti, una trasformazione di una struttura già esistente che sarà in grado di offrire agli ospiti un’esperienza straordinaria. Questo hotel premium avrà 126 camere, di cui 19 junior suite e 8 suite.

«Cortina d’Ampezzo è stata storicamente una delle destinazioni montane più famose in Italia e la consapevolezza del suo prestigio a livello internazionale è stata recentemente rafforzata dalla sua nomina a città ospite dei Giochi Olimpici Invernali nel 2026, insieme a Milano. Questa esposizione mediatica globale, unita alle caratteristiche uniche proprie del Resort in termini di posizione, dimensioni e gamma delle strutture disponibili, ha generato un interesse significativo da parte dei principali marchi alberghieri», aggiunge Giordano Nicoletti, direttore Cbre Hotels Emea.