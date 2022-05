Radisson Collection debutta in Croazia con l’Hotel Brioni













Radisson Hotel Group annuncia il debutto del suo marchio di alta gamma Radisson Collection in Croazia, con l’apertura del Grand Hotel Brioni Pula.

Il leggendario albergo della costa adriatica, l’Hotel Brioni, è stato trasformato a seguito di un ampio lavoro di riposizionamento e di un investimento di più di 35 milioni di euro.

Pola è una popolare destinazione turistica immersa nella storia romana e molti turisti usano la città come punto di partenza per i loro viaggi grazie alla presenza dell’aeroporto internazionale dell’Istria.

Il Grand Hotel Brioni Pula, a Radisson Collection hotel offre 227 camere, piscine a sfioro, numerosi ristoranti, bar e una sontuosa area wellness.

Il Centro Benessere Gemma di Brioni si estende su due piani tra idromassaggio, saune e sale per trattamenti. La sua piscina a sfioro di 60 metri offre una vista spettacolare sul mare. Nell’area fitness e palestra gli ospiti possono usufruire di attrezzature Technogym di alta gamma, mentre una seconda piscina di 25 metri completa l’area indoor.

«L’apertura del Grand Hotel Brioni Pula è uno straordinario risultato per noi; introduciamo il nostro marchio di lifestyle di lusso in questa regione culturalmente ricca. Gli ospiti potranno scoprire l’arte croata, cenare in uno dei tanti ristoranti e assaporare tutto ciò che la penisola istriana ha da offrire», afferma Elie Younes, global chief development officer di Radisson Hotel Group.