Radisson Blu Ghr Rome: «Trend positivo, ora più accordi con il trade»

Annata speciale per il Radisson Blu Ghr Rome che – dopo un primo semestre contrassegnato da un trend di prenotazioni elevato – sta registrando segnali molto positivi anche sull’autunno e inverno. Aperto in soft opening nel dicembre 2021 l’hotel, nato dalla fusione dei due storici Hotel ai Parioli-Regent e Grand Hotel Ritz, dopo una partenza calmierata dalla situazione pandemica, ha preso slancio in primavera con un boom di prenotazioni e settimane in sold out che si è protratto fino a luglio.

Una leggera flessione ha contraddistinto l’agosto – in linea con la tendenza fisiologica della destinazione – mentre già per settembre e per tutto l’autunno il Radisson Blu Ghr Rome sta registrando un elevato tasso di riempimento.

La provenienza della clientela che ha scelto di soggiornare in hotel è suddivisa pressoché in parti uguali tra Italia e estero. Tra i mercati esteri si è rilevata una presenza di clienti provenienti soprattutto da Nord Europa, Israele, India e Medio Oriente. Dall’estate sono ripartiti i flussi dagli Usa e per l’autunno si evidenziano segnali positivi dai mercati sudamericani e da alcune realtà asiatiche.

Location ideale per il segmento leisure, Mice e corporate, ad una fermata di metro da Piazza del Popolo, avvolto dal verde di Villa Borghese, Villa Ada, e Villa Glori, a due passi dall’Auditorium Parco della Musica, Foro Italico e Stadio Olimpico ma anche dal Maxxi e dalle principali Ambasciate, l’hotel deve il suo successo al contesto in cui è inserita che lo endono appetibile per ogni tipologia di viaggiatore e alla sua anima poliedrica che riserva servizi d’alto livello dedicati e personalizzabili per ogni area di business.

Per il Mice e corporate l’hotel offre 6 sale meeting arredate con gusto classico dotate di tecnologie d’avanguardia ed una delle poche, se non l’unica, Banquet hall immersiva di Roma, con 11 proiettori per la diffusione a 360° di video totalmente personalizzabili. Il tutto da poter abbinare a moltissimi programmi di team building anche social e green ed una selezione di tour molto esclusivi e totalmente tailor made.

Per il segmento leisure i clienti possono abbinare al soggiorno in camere arredate in stile moderno o dal gusto classico – tutte dotate dei migliori comfort -, una vasta gamma di proposte esperienziali active, glamour, culturali, exclusive per scoprire o vivere Roma in modo inconsueto.

«I successi ottenuti in questa prima fase di apertura dell’hotel – ha commentato Gian Maria Vecchiarelli, director of sales and marketing Radisson Blu Ghr Rome – sono incoraggianti e ci spronano a lavorare quotidianamente per mettere a punto al meglio il nostro prodotto e servizio offerto. A breve inaugureremo il nostro ristorante panoramico sul rooftop e ad inizio del prossimo anno apriremo un bistrò con giardino d’inverno e con affaccio sulla strada che vuole essere per noi un ponte d’accesso al contesto che ci ospita. Per mantenere il trend di crescita positivo, promuoviamo intense attività commerciali, partnership con aziende e event del territorio, aderiamo alle campagne promosse dal gruppo Radisson e, contemporaneamente, abbiamo stretto accordi con importanti network e tour operator italiani ed esteri. Abbiamo, inoltre, in programma la partecipazione a fiere dedicate all’ospitalità e al turismo e a workshop dedicati a particolari settori di mercato di nostro interesse».