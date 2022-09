Radisson Blu Ghr, goditi un elegante soggiorno nella città eterna

Ubicato in posizione centrale, nell’esclusivo quartiere Parioli, il Radisson Blu Ghr di Roma offre un elegante soggiorno ai visitatori della città eterna.

La struttura dispone di 280 camere completamente rinnovate, quattro moderne sale meeting con tecnologia all’avanguardia, una sala plenaria a luce naturale da 170 posti con tecnologia ledwall e un’innovativa banquet hall immersiva a 360°, unica nel suo genere a Roma.

A solo una fermata di metropolitana dal centro storico e a walking distance da Villa Borghese e dall’Auditorium Parco della Musica, il Radisson Blu Ghr è il punto di partenza ideale per esplorare la Capitale.

E ancora, un meraviglioso ristorante panoramico, Le Roof, con una romantica vista sulla città offre una esperienza indimenticabile agli ospiti. Il Ghr è un luogo perfetto per le famiglie, grazie anche al programma Rad Family che prevede servizi esclusivi per i nostri piccoli ospiti. Inoltre, sono tante le attrazioni nelle vicinanze della struttura per le famiglie in viaggio.

Feel the Difference

Un design rinnovato perfettamente fuso con lo stile classico dell’hotel, camere confortevoli dotate di wifi, chromecast e flat tv, meeting suite e ristorazione disponibile tutto il giorno rendono il Radisson Blu Ghr la destinazione ideale anche per i business traveller.

www.radissonhotels.com