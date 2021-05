Radisson, accordo con Mira Hotels & Resorts per lo sviluppo in Italia













Radisson Hotel Group investe sullo sviluppo in Italia e lo fa siglando una partnership strategica con Mira Hotels & Resorts. Si parte da due strutture, Alagna Mountain Resort & Spa in Piemonte e Mira Borgo di Luce I Monasteri Golf & Spa Resort in Sicilia: fanno parte del gruppo alberghiero italiano, fondato nel 2011 da Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, e che ora entrano a far parte del brand Radisson Individuals, marchio di conversione che offre agli hotel indipendenti e alle catene locali e regionali l’opportunità di far parte della piattaforma globale di Radisson Hotel Group. Alagna Mountain Resort & SPA e Mira Borgo di Luce I Monasteri Golf & Spa Resort implementeranno anche il programma del protocollo di sicurezza degli hotel Radisson; protocolli di pulizia e disinfezione approfonditi sviluppati in collaborazione con SGS, la società di ispezione, verifica, test e certificazione leader a livello mondiale, progettati per garantire la sicurezza e la tranquillità degli ospiti mente dal check-in al check-out.

«Questa partnership è orientata a uno sviluppo congiunto del mercato nazionale e permetterà di ampliare la conoscenza delle strutture italiane in Paesi esteri attraverso un programma di sviluppo concertato» spiega Daniela Righi, Ceo di Mira Hotels & Resorts. «Il nostro obiettivo è di arrivare a mettere la decima stella della nostra collezione, il decimo resort gestito, entro cinque anni. Lo sviluppo prevede di presidiare le aree più amate da italiani e stranieri nel nostro Paese; per cui il nostro prodotto rimane in Italia, ma il nostro mercato è internazionale».