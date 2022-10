R Collection, online il primo soggiorno Nft rivendibile

Da ottobre il Grand Hotel Victoria di Menaggio, del Gruppo R Collection Hotels, è online con la prima tariffa rivendibile, prepagata e non rimborsabile Nft grazie alla collaborazione con Takyon.

Il 15 aprile scorso è stata perfezionata la prima vendita su OpenSea del primo Nft ( non fungible token) del Gruppo R Collection e di Takyon, startup affermata nel mondo del web3, nuova era del world wide web basata sulla tecnologia blockchain.

In questo contesto, il proprietario dell’Nft, aderendo alla community Takyon, può fruire di interessanti opportunità come offerte personalizzate, sconti e omaggi tramite Crypto Airdrop, eventi esclusivi e non solo. Il tutto in un ambito di carbon neutrality del soggiorno grazie a una collaborazione con Up2You che consente di azzerare le emissioni di Co2 di strutture ed eventi.

Con questo ultimo step si è concretizzata la strategia del Gruppo R Collection Hotels verso un ampliamento del proprio portfolio di attività e di esperienze, con l’obiettivo di raggiungere una fascia di clientela che si sta già muovendo verso il nuovo futuro e che è attiva nel metaverso.

La tariffa rivendibile proposta dal Grande Hotel Victoria offre: pernottamento, colazione “Buongiorno sul Lago”, accesso alla zona wellness della Erre Spa, parcheggio coperto (postazione ricarica auto elettrica disponibile a pagamento), wifi, Iva e servizio.

Ma la novità della tariffa riguarda il fatto che la prenotazione può essere rivenduta fino alle 23:59 del giorno antecedente al check in sul Takyon Travel Exchange a un prezzo deciso direttamente dal cliente stesso e indipendentemente dal prezzo di acquisto iniziale.