R Collection Hotels si affida a Ogs per la comunicazione













R Collection Hotels ha iniziato a novembre la collaborazione con Ogs per l’ufficio stampa e la comunicazione.

Il gruppo ha tre hotel di riferimento sul lago di Como: il Grand Hotel Victoria di Menaggio, il Royal Victoria e la Villa Cipressi di Varenna. Tre declinazioni diverse del concetto di ospitalità, accomunate da due caratteristiche relative della filosofia di R Collection Hotels: una presenza di alto profilo sul territorio con la scelta di location esclusive e la vocazione della proprietà – la famiglia Rocchi di Como – e dell’intero team al benessere dei propri ospiti.

Benessere declinato nella varietà e personalizzazione dei servizi offerti, tra cui centri Erre Spa presenti in alcune delle strutture, linea di enogastronomia con ristorazione originale e raffinata in spazi officiati da grandi chef e posizionati in ambienti eleganti che si aprono su paesaggi incantevoli.

Non solo lago. Il gruppo ha strutture alberghiere anche in città e in riva al mare. R Collection Hotels è presente a Milano con Hotel Mentana, City Life Poliziano e Hotel King, pensati soprattutto per una clientela business.

E c’è anche sulla Riviera Ligure di Levante, dove si trova il Grand Hotel Bristol Resort & Spa, edificio liberty di grande fascino affacciato sul Golfo del Tigullio, a Rapallo. Qui, il mare diventa cornice di un’alta concezione di ospitalità e di well-being.