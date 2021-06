Quimbaya lancia i tour virtuali in America Latina













Quimbaya Latin America ha realizzato i tour interattivi in diretta streaming in varie destinazioni dell’America Latina. Si tratta di visite ai siti live, con guida locale e completamente interattive, durante cui i partecipanti possono fare domande verbalmente o via chat.

Le visite non sono solo culturali, ma anche orientate verso alcuni temi come gastronomia o artigianato. La programmazione è in francese, inglese, italiano e spagnolo.

Ci sono tour a Città del Messico, Antigua Guatemala, Cartagena, Quito, Lima, Cusco, La Paz. A Santiago, ad esempio, c’è quello dei mercati, quello del centro storico; a Lima invece si può andare alla scoperta del quartiere boemio del Barranco.