Quality Skal Awards, premiati Lazzerini (Ita) e Troncone (Adr)













Sono Fabio Lazzerini, ceo di Ita Airways, e Marco Troncone, ceo di Aeroporti di Roma, ad aggiudicarsi i Quality Skal Awards 2021, i premi rilasciati dall’omonima associazione e riservati a personalità, dirigenti di istituzioni, professionisti ed imprenditori appartenenti ai vari segmenti del mondo del turismo, attori dell’ospitalità e della ristorazione, la mobilità e trasporti, il turismo sostenibile, i media, che si sono particolarmente distinti per le loro strategie di mercato che hanno riguardato l’innovazione “sociale” e “tecnologica”, per lo sviluppo di nuovi concetti commerciali e nuovi mezzi di distribuzione, la commercializzazione e la progettazione o cambiamenti organizzativi nel mondo del turismo.

Quest’anno per l’assegnazione dei premi la giuria ha preso in considerazione i professionisti che si sono particolarmente distinti per le loro strategie di mercato che hanno riguardato, oltre l’innovazione, lo sviluppo di nuovi concetti commerciali e nuovi mezzi di distribuzione, la commercializzazione e la progettazione o cambiamenti organizzativi e d’immagine.

Per la categoria Airlines il riconoscimento è stato assegnato a Fabio Lazzerini «per aver saputo con intelligenza, esperienza, creatività, conoscenza del sistema turistico, professionalità e capacità manageriali innovare, creare e tracciare nuove traiettorie e linee gestionali della nuova compagnia Ita Airways, offrendo al mercato un prodotto competitivo e di qualità con un’inedita livrea azzurra nel solco dell’eccellenza del Made in Italy».

Per la categoria Airport il premio va a Marco Troncone «per aver saputo coniugare all’eccellente qualità dei servizi offerti in aeroporto, l’impegno sulla sostenibilità e innovazione anticipando le sfide del futuro con una visione mirata ad implementare soluzioni innovative, sostenibili e realmente efficaci, catalizzando il contributo delle migliori eccellenze italiane in una logica di sistema, a beneficio del nostro territorio e del Paese».

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 4 dicembre durante il tradizionale party per gli auguri di Natale di Skal Roma a conclusione di Roma Skal Day.