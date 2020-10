Quality rilancia l’Academy: formazione e incontri online fino a maggio 2021

Partita la nuova edizione della Academy di Quality Group che – dopo il successo riscosso durante il trimestre aprile-giugno 2020 grazie ai 120 webinar seguiti da oltre 6mila agenti di viaggio – ha ripreso le sue sessioni il 28 settembre scorso e avviato così un calendario di appuntamenti di formazione dedicati settimanalmente alle adv nella nuova fascia oraria delle ore 14.oo, programmati fino a fine maggio 2021 si affiancheranno gli altri format di informazione e intrattenimento già collaudati in primavera.

Una volta al mese, poi, si terrà il Qg News from the World, format che consentirà agli agenti e ai clienti di essere aggiornati in diretta dai residenti e guide Quality Group in tutto il mondo sull’andamento del turismo nelle più varie destinazioni del globo.

Sempre una volta al mese, il lunedì sera, verrà animato dal Qg Monday Nights, un incontro online in veste di talk show presentato da Marco Peci, che vedrà la presenza di ospiti come compagnie aeree, tour operator, agenti di viaggi, enti del turismo e giornalisti del settore con l’obiettivo di fotografare e commentare l’attualità ed immaginare il futuro del comparto t.o. e agenize.

Infine, settimanalmente verranno organizzati incontri on line, denominati QMeet, fra i fondatori del Quality Group e gli agenti di viaggi e Qforyou fra i clienti d’agenzia e i product manager Quality. Due canali privilegiati per ascoltare, dialogare e prepararsi alla ripartenza.

Oltre al fitto calendario di appuntamenti proposti, Quality Group sta poi lavorando per presentare la nuova veste grafica e i nuovi contenuti di Aladyn, la piattaforma di dynamic packaging creata appositamente da Quality Group per la rete agenziale che farà il suo debutto, nella nuova versione, tra ottobre e novembre 2020.

Marco Peci, direttore commerciale del Gruppo spiega così il dinamismo dell’operatore: «Stiamo proficuamente riempiendo questo periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo mondo post Covid, evolvendo i nostri prodotti e sistemi informatici e formando il personale in Italia ed all’estero affinché, alla ripartenza, il nostro servizio ed i nostri viaggi siano come sempre una prima scelta di grande qualità, innovazione e contenuto».