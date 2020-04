Quality Group, una notte con gli agenti a guardare le stelle

Un viaggio tra le stelle. Quality Group invita a gli agenti di viaggi a volgere insieme lo sguardo verso il cielo. L’appuntamento, riservato ai primi 1.000 adv iscritti, è per la notte tra giovedì e venerdì prossimo: alle ore 1.15 di venerdì 24 aprile.

L’uomo ha sempre guardato le stelle con speranza e curiosità, svelando alcuni dei loro misteri e Quality Group ha pensato a un incontro virtuale per scoprire come orientarsi in qualsiasi emisfero del mondo e come trovare attraverso le stelle la forza per guardare al futuro.

In collegamento ci saranno: Marco Peci, direttore commerciale del Gruppo, Davide Bomben, de Il Diamante, esperto di costellazioni nei diversi emisferi che racconterà fiabe e miti delle stelle e Sara Cicenìa, che attraverso la prosa e la poesia farà vedere le stelle oltre lo sguardo fisico.

Durante l’evento ci sarà anche un collegamento con una guida del Diamante in Namibia per raccontare le stelle anche dall’inedita prospettiva del Tropico del Capricorno.

Quality Group propone una notte insieme, contro l’insonnia, contro le preoccupazioni. Con contributi in ambito letterario e musicale, dedicata agli agenti di viaggi, invitandoli a “guardare in alto”.

Per partecipare si consiglia di scaricare sul proprio cellulare o Ipad l’applicazione Sky Guide e posizionare il proprio pc vicino a una finestra, un balcone o in giardino, tempo permettendo, per rivolgere lo sguardo verso l’universo.