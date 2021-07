Quality Group, Peci: «Medio e lungo raggio si stanno sbloccando»













L’Italia è regina delle prenotazioni anche per la prossima estate secondo i trend del booking di Quality Group, grazie soprattutto al buon andamento della campagna vaccinale. Ma il consorzio torinese registra anche un ritrovato interesse per l’Europa con le richieste in forte e progressiva crescita, “soprattutto per mete quali Svezia, Islanda, Norvegia, Portogallo e Spagna” , sottolinea la nota. Complice l’introduzione del Green Pass, infatti, “che potrebbe sciogliere i nodi di una normativa comunitaria ancora districata che frena la libertà di movimento” ci si aspetta un ritorno dei viaggi itineranti di gruppo ma anche in self drive in autonomia e con tour leader che viaggia in auto separata.

Tornando all’Italia, però il Gruppo sottolinea il successo dei viaggi itineranti e su misura; meta scelta anche per viaggi di nozze, grazie alla possibilità di abbinare esperienze inusuali, itinerari culturali, artistici e gastronomici a soggiorni balneari con punti mare che nulla hanno da invidiare a mete esotiche. “Aperitivi sui trabocchi in Abruzzo, visite a laboratori artigiani come i cartapestai a Lecce o i pupi a Palermo, degustazioni di vino, mozzarella e zafferano, passeggiate nella natura magari lungo il sentiero dei limoni in Costiera Amalfitana”, sono le opzioni preferite dai clienti. I viaggi di gruppo in autobus, inoltre, segnano un buon andamento in particolare verso Molise, Sicilia e Campania.

«L’avanzamento della campagna vaccinale e la possibilità di muoversi ha creato un sostanziale fermento nel mercato; anche se siamo lontani dai numeri pre-pandemia – dichiara Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – riusciamo a intravedere uno spiraglio di luce che ci fa ben sperare per il secondo semestre 2021 e soprattutto per l’inizio dell’anno nuovo. Registriamo un considerevole incremento delle richieste – da riconfermare – per alcune destinazioni di medio e lungo raggio quali Stati Uniti, Polinesia, Dubai, Israele, Mauritius, Seychelles e Maldive ed altre ancora che speriamo di poter trasformare presto in prenotazioni».

In particolare. Quality Group segnala un buon andamento delle richieste per viaggi a Dubai, anche in vista di Expo che rilancerà la destinazione, così come riscontra grande attesa per la riapertura ai viaggi per turismo per Stati Uniti, Seychelles e Mauritius.

«Il mondo si sta riaprendo. Molti Paesi dal grande valore turistico hanno già riaperto ai turisti i propri confini o si stanno preparando a farlo in queste settimane. Penso alla Polinesia, Dubai, Marocco, Nepal, Seychelles, Mauritius e diversi altri – conclude Peci – È fondamentale a questo punto che il ministero della Sanità ci indichi con chiarezza quali siano i criteri sanitari e statistici per i quali una destinazione possa essere raggiungibile o meno dal turista italiano. Dovremmo avere chiaro il modello utilizzato affinché le riaperture dei confini possano essere prevedibili e certe, una volta raggiunto da ogni singola destinazione lo standard richiesto. Questo affinché le riaperture dei confini non siano solo frutto del caso o peggio di opportunismi politici o economici, cosa che penalizzerebbe molti paesi dalle economie fragili spesso basate proprio sui flussi turistici. Il viaggiatore ha voglia di ripartire, la domanda è dinamica e ci sono le condizioni, anche grazie al buon andamento della campagna vaccinale e dei protocolli di entrata ed uscita dal nostro paese, per far viaggiare gli italiani anche oltre i confini europei, in tranquillità».