Quality Group lancia quattro cataloghi e investe in formazione













La voglia di viaggiare c’è e Quality Group gioca d’anticipo. Per intercettare le esigenze della clientela, il gruppo torinese ha ampliato e rinnovato la programmazione e ha in uscita quattro nuovi cataloghi: Europa, Nord Europa, Usa e Italia, in formato cartaceo e on line.

«L’emergenza sanitaria non è ancora cessata ma non ha spento la voglia di viaggiare – commenta Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – Lo dimostrano le richieste e le conferme di prenotazione registrate da Quality Group a chiusura dell’anno 2021 e inizio 2022, che vedono in testa Europa e Nord Europa, Giordania, Dubai e Abu Dhabi, anche in abbinamento a estensioni mare Mauritius, Seychelles, Maldive; Stati Uniti; Israele invece, non è mai davvero ripartito a causa delle stringenti condizioni all’accesso e le aperture e chiusure delle proprie frontiere che hanno creato molta incertezza. Speriamo che quest’ultima apertura sia definitiva perché è una destinazione che potrebbe rappresentare un best seller 2022. Primi segnali interessanti anche per il Perù, soprattutto per le partenze da maggio ad agosto, e per l’Australia che da quest’anno sarà privilegiata con un collegamento diretto da Roma a Perth».

Per permettere ai clienti di prenotare in totale serenità, Quality Group rinnova per tutto il 2022 la formula QgFreetotravel che consente la cancellazione del viaggio per restrizioni da Covid o motivi sanitari, fino al giorno della partenza, e fornisce copertura medica di alto profilo all’estero includendo eventuali ricoveri anche per Covid e diarie giornaliere fino a 300 euro a persona.

Prosegue il sostegno al canale trade anche attraverso la formazione con la consolidata Quality Group Academy, a cui quest’anno prenderà parte Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore che – a partire dal 7 febbraio – terrà 4 incontri, durante i quali metterà in evidenza i plus di specifici territori quali elementi d’interesse turistico. Nell’Academy da metà febbraio si susseguiranno gli appuntamenti dedicati alla Digital Evolution e prenderà il via a marzo un master in “Qg Digital Tourism Pr Specialist” per fornire alle agenzie e ai neofiti gli strumenti necessari per affrontare il mondo digitale con piena consapevolezza e preparazione e diventare specialisti di digital pr in campo turistico.

Ripartono anche le esperienze di degustazione Qg Wine: product manager e sommelier di Quality Group racconteranno viaggi e territori, partendo dalla degustazione di vini. Il primo appuntamento sarà dedicato al Sudafrica e a seguire si farà tappa in Australia, California e Cile.