Quality Group lancia la polizza Multirischio Top Quality con Nobis













Dalla collaborazione tra Quality Group e Nobis Assicurazioni è nata la nuova polizza Multirischio Top Quality che garantisce la più elevata copertura ad ampio raggio mai applicata sino ad oggi ad un operatore turistico.

«Il Covid ha cambiato le abitudini di consumo rendendo la sicurezza un elemento prioritario nella scelta di un viaggio o di una vacanza. Per rispondere a questa nuova esigenza abbiamo trovato in Nobis Assicurazioni il partner capace di rispondere a questa nuova necessità riuscendo a costruire un prodotto assicurativo completo, capace di rispondere ai bisogni di un cliente che oggi più che mai non vuole lasciare nulla al caso, per poter intraprendere un viaggio in estrema tranquillità – dichiara Marco Peci, direttore commerciale Quality Group -. È la polizza base con il più ampio raggio di copertura mai stipulato e include una casistica molto estesa che soddisfa l’emergente sensibilità dei consumatori verso la stipula dell’assicurazione “senza sorprese”; include coperture e annullamenti (tutti i rischi) connesse al Covid 19, assistenza e spese mediche con massimali di importi mai previsti sinora sul mercato italiano in una polizza base ed inoltre offre importanti prestazioni e indennizzi specifici su questa pandemia».

La polizza Multirischio Top Quality è riservata ai clienti di Mistral Tour, America World, Brasil World, Exotic Tour, Discover Australia, Europa World, Italyscape e Latitud Patagonia e offre garanzie e prestazioni molto estese per tutta la durata del viaggio, da prima della partenza fino al rientro. I massimali offerti dalla Polizza Multirischio Covid Top di base sono 250.000 euro per i viaggi extra CEE, 100.000 euro per i viaggi CEE e 50.000,00 per i viaggi in Italia. Si tratta di massimali inclusi già nella polizza base che possono essere ulteriormente estesi.