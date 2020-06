Quality Group lancia il catalogo Meraviglie d’Europa

Nuovo catalogo nella ripartenza di Quality Group: dopo “Meraviglie Italiane”, l’operatore lancia una serie di inedite proposte nel continente europeo da poter vivere e sperimentare già dal mese di luglio: tra queste figurano le idee di viaggio di Europa World con la Croazia, con proposte per le Città Patrimonio Unesco, come Zara, be ancora borghi ricchi storia romana e medievale, parchi nazionali con laghi e cascate e naturalmente tante spiagge. “Croazia per le vie dell’Unesco” 7 giorni/6 notti fra Zagabria, Rastoke, Parco Nazionale Laghi di Plitvice, Zara, Sebenico, Trogir, Spalato, Ston e Dubrovnik.

E sempre di Europa World è la proposta per l’Andalusia, nel sud della Spagna, con un mix di arte, storia, natura a enogastronomia d’eccezione. Tra le mete programmate spiccano Siviglia, con la cattedrale gotica più grande al mondo, i locali di flamenco. Granada, con il complesso dell’Alhambra, Cadice, la bianca città più antica d’Occidente, Tabernas, e ancora Malaga, perla della Costa del Sol, amata da Picasso, con i vicoli del centro storico, i tanti musei tra cui la filiale spagnola del Centre Pompidou, il lungomare animato e contemporaneo.

E infine l’Islanda con la formula fly & drive e supporto di una guida on demand: auto con device wi-fi, whatsapp per i partecipanti. Tra gli itinerari suggeriti la penisola di Snaefellsne con cittadine e villaggi, montagne, osservazioni di moltitudini di specie di uccelli, scogliere, spiagge di sabbia, resti di reliquie sparse nella campagna, luoghi mitologici di saghe e sentieri escursionistici. I pacchetti dell’operatore prevedono soste per ammirare le cascate Skogafoss, Seljalandfoss e Gullfoss abbinate all’area geotermale di Geysir, il parco nazionale Thingvellir. Il ghiacciaio Vatnjokull, il grande d’Europa, dove lingue di ghiaccio formano una laguna; la spiaggia nera di Reynasfiara. Prevista anche l’assistenza di un tour leader.