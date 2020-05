Quality Group lancia gli itinerari Meraviglie Italiane

Il consorzio Quality Group punta al turismo domestico per l’estate 2020 ampliando il suo prodotto incoming con proposte ad hoc. Nasce così Meraviglie Italiane, itinerari alla scoperta della cosiddetta Italia minore, un taglio culturale che abbina la scoperta di tesori artistici a quella di specialità enogastronomiche ed eccellenze artigianali. Il consorzio crea così un’opportunità in più per le agenzie di ampliare il target di clientela, e lo fa attraverso il proprio brand dedicato all’incoming Italyscape.

«Italyscape è il brand dedicato all’incoming che da tempo opera sui mercati esteri e sul mercato italiano attraverso un numero selezionato di agenzie costruendo circuiti molto ricercati e particolari, in gran parte su misura – spiega il direttore commerciale Quality Group Marco Peci – Lo scenario su cui operiamo oggi, ci offre l’opportunità di utilizzare la nostra esperienza per allargare la distribuzione del nostro prodotto Italia alle agenzie di viaggi italiane. Proponiamo per questa estate e autunno una nuova linea di itinerari chiamata Meraviglie Italiane, pensata per gli italiani in epoca di Covid-19. In linea con la nostra filosofia declinata con una formula innovativa che può contare su creatività e gestione da parte di un reparto altamente specializzato e dedicato».

Il nuovo prodotto consiste in 12 circuiti, nel nord, centro e sud Italia, della durata di 7 giorni/6 notti, con estensioni facoltative, magari al mare o montagna di altre 3 o più notti. Ciascuno di questi circuiti ha come tappa iniziale una o più notti in una città storica, scelte tra quelle meno conosciute ma di grande pregio, cui è abbinato un circuito itinerante che permetta di conoscere quella meravigliosa Italia minore lontana dai grandi centri urbani. Ecco la scoperta di borghi, vallate, territori di grande pregio che non sempre fanno parte dell’esperienza personale anche di viaggiatori che hanno visto tanta parte di mondo.

Nel dettaglio, partenze ogni venerdì con auto propria o a noleggio, pernottamenti in piccole strutture di charme e agriturismi di pregio, guide esperte in storia dell’arte e lungamente testate, tempo a disposizione per il relax o per momenti privati. I pasti sono liberi. I gruppi partono con un minimo di 2 e un massimo di 8 partecipanti per volta. Oppure gruppetti ad hoc di minimo 9 persone. Ci si muove nei trasferimenti fuori città, ciascuno con la propria auto (guida compresa). Ogni mezzo sarà munito delle strumentazioni tecnologiche necessarie per essere sempre connessi con la guida.

A livello commerciale, prezzo garantito anche per un minimo di 2 iscritti; non sono previsti acconti, il saldo pratica sarà a 30 giorni dalla data di partenza e l’annullamento è senza penali fino a 15 giorni prima della partenza o, in caso di interdizione allo spostamento causato da Covid-19, cancellazione senza penali. Per consentire alle agenzie una marginalità maggiore, la commissione proposta è del 20%.

I dettagli sugli itinerari e sulle modalità di fruizione saranno svelati agli agenti nel corso dei webinar promossi da Quality Group che si terranno nei giorni 18, 20 e 22 maggio; iscrizioni sul sito ufficiale del consorzio.

«Italyscape è da anni il dmc di importanti operatori statunitensi che chiedono turismo esperienziale, e anche inglesi e francesi – dice il responsabile del brand Vincenzo Emprin – Forniamo una programmazione di alta gamma che ha sempre previsto gruppi ad hoc ed individuali. Diamo continuità alla nostra programmazione sul mercato italiano con questo prodotto in linea con la nostra esperienza e formazione. Auspichiamo inoltre che Meraviglie Italiane possa essere il preludio di altri importanti progetti collaterali da sviluppare in collaborazione con le agenzie di viaggio italiane».