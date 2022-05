Quality Group lancia Be Alive, la formazione esperenziale













Ora la formazione diventa esperenziale e porta la firma di Quality Group che ha lanciato questa nuova modalità di aggiornamento professionale denominata Be Alive: «Dopo due anni di relazioni online, vogliamo cambiare paradigma tornando a vivere esperienze vere, umane, immersive, coniugandole con contenuti digitali, ed è da questa sintesi che abbiamo messo a punto questa una nuova modalità di formazione», ha spiegato Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group.

Durante gli eventi Be Alive vengono proposte agli agenti di viaggi esperienze che fanno parte della nuova filosofia di programmazione “QExperience”, che abbina alle visite tradizionali un ventaglio di proposte autentiche e esperienziali che vanno dalle escursioni outdoor a momenti active, fino a suggerimenti glamour, il tutto miscelato in itinerari che soddisfano l’esigenza di chi è alla ricerca di viaggi unici. Quality Group inaugura questo nuovo format con un ciclo di tre incontri dedicati alla scoperta del South Usa di America World.

E la scelta non è casuale: gli Stati del sud degli Usa in questi ultimi anni registrano una crescente richiesta da parte del turismo italiano in virtù delle esperienze più autentiche che offrono e che verranno illustrate da Damien Tamburo di America World, Marcella Re di Travel South Usa, Paolo Somaschi di British Airways/Iberia e Nicolò Sessa di American Airlines.

La prima tappa di Be Alive, a Treviso è programmata per il prossimo 28 maggio, e prevede un e-bike tour lungo il fiume Sile, una delle ciclabili più belle d’Italia, con una sosta enogastronomica in una location lungo il fiume, dove si terrà un taste pairing tra vini italiani e nordamericani, guidato dal sommelier Quality Pierluigi Buonocore. Durante la degustazione, sarà introdotta la destinazione e saranno presentati in formato digitale i programmi di viaggio e i plus offerti dai partner di Quality Group.

L’8 giugno la formazione esperenziale giungerà a Bergamo: tra i vigneti affacciati sulla Città Alta si ripeterà una taste paring di vini italiani e nordamericani, cenando tra i filari che godono di vista sulle colline e piane bergamasche. Il terzo incontro a conclusione del ciclo si terrà a Monteu Roero, nelle Langhe, in cima a un bric, accanto a un antico ciabòt, un tempo riparo per gli attrezzi agricoli.