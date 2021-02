Quality Group, Italyscape amplia il catalogo 2021













Proposte inedite per la programmazione 2021 di Italyscape, operatore di Quality Group, che presenta il nuovo catalogo di 80 pagine: 21 itinerari in bus Italia, 12 self drive di gruppo, 6 city break, 5 itinerari di luna di miele, 100 partenze garantite con minimo due persone.

La nuova programmazione sarà illustrata in tre webinar dedicati alle agenzie e poi ogni giovedì, sulla piattaforma Facebook, con dirette alle 13.30 che illustreranno i singoli itinerari.

«Dobbiamo ammettere che quest’epoca che mai avremmo pensato di vivere, è stata per noi una grande opportunità – dice Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape – Il nostro brand è nato ed è sempre stato identificato per il settore incoming. In un anno abbiamo ribaltato, per forza di cose, la nostra attività, ristrutturando la nostra programmazione; abbiamo scoperto e intercettato nuove esigenze e mercati facendoci conoscere da nuovi interlocutori che ci hanno dato fiducia e ci hanno permesso di crescere. Questo lavoro è stato premiante, tanto che oggi abbiamo potenziato ancor di più la nostra offerta e, malgrado i confini siano ancora chiusi, stiamo ricevendo un interesse positivo che ci fa ben sperare per un prossimo futuro».

Una delle prime novità è l’introduzione di 21 tour di gruppo in bus, a bordo di pullman granturismo a basso riempimento – massimo 25 persone a bordo – da abbinare al servizio Sottocasa che prevede pick up in navetta privata direttamente da casa, presso oltre 90 località in Italia. I soggiorni sono previsti in hotel in posizione privilegiata, ubicati in centro città.

Sono 100 le partenze garantite per un minimo di due persone. Tante le esperienze proposte: oltre ai principali capoluoghi di regione (da Torino a L’Aquila, da Trieste a Cagliari), alcuni borghi meno noti come Palazzolo Acreide, Sulmona, Jesi, Impruneta, Toirano, Tratalias e Aquileia.

Dall’Umbria e Toscana alla Costiera Amalfitana, dalla Puglia e Matera alle isole maggiori Sardegna e Sicilia, la grande bellezza italiana torna a essere al centro della programmazione di viaggi di nozze. Il brand torinese ha costruito 5 self drive individuali che prevedono itinerari di 8 giorni abbinati a soggiorni in strutture di pregio. Il tutto impreziosito da esperienze inedite e romantiche già incluse nella proposta e altre suggerite e modulabili da integrare a piacimento: degustazioni di vini al tramonto con la vista dell’Etna o del golfo di Sorrento, crociere in veliero o a brodo di yacht privati, ma anche passeggiate in bicicletta o kayak con pic nic.

Tornano poi le Meraviglie Italiane, tour di gruppo in self drive con visite guidate, lanciati lo scorso anno. Programmazione ampliata per itinerari che consentono di viaggiare in autonomia e sicurezza alla scoperta di città e borghi a bordo della propria auto, o di un’auto a noleggio, alternando momenti di liberà a visite accompagnate da guide locali che viaggiano in auto separata, a disposizione per tutta la durata dell’itinerario, anche per suggerire mete e itinerari alternativi. Un plus offerto in esclusiva da Italyscape. Le proposte sono 12, da nord a sud, e prevedono 7 giorni di viaggio.

Infine i City Break, brevi itinerari nati per approfittare di questo tempo sospeso, per vivere o rivivere, senza code e senza grandi flussi turistici, le città d’arte: Firenze, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Per piccoli gruppi da 2 a 8 persone, prevedono visite accompagnate da guide esperte e una selezione di esperienze insolite per conoscere le tradizioni.