Quality Group, il 3 luglio webinar News from the world

Qual’è la reale situazione del turismo nel mondo? Quality Group prova a rispondere a questa domanda con il webinar QG News from the world, in programma il 3 luglio 2020 alle ore 13.30.

Dai 5 continenti oltre 20 tra residenti e collaboratori di Quality Group, in collegamento simultaneo, saranno a disposizione per rispondere alle domande degli agenti di viaggi.

Si tratta di un’occasione per conoscere, insieme agli specialisti di viaggio, come si sta vivendo questo particolare momento storico e qual è la situazione del turismo.