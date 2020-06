Quality Group, il 26 giugno il webinar News from the world

Qual’è la reale situazione del turismo nel mondo? Quality Group prova a rispondere a questa domanda con il webinar QG News from the world, in programma il 26 giugno, alle ore 13.30, riservato agli agenti di viaggio con l’obiettivo di capire qual è lo stato ed evoluzione dei servizi turistici nelle più importanti mete mondiali.

Oltre 20 persone tra personale residente, guide turistiche e corrispondenti saranno collegate contemporaneamente dai 5 continenti, per rispondere alle domande degli agenti di viaggi, interessati a capire come si sta vivendo questo particolare momento storico.

Per registrarsi al webinar basterà accedere all’area riservata alle agenzie e compilare un breve form.

«Riteniamo sia fondamentale per tutti, sia per noi che per i nostri partner, avere una situazione aggiornata dell’evoluzione del turismo nel mondo. Crediamo che sentire da chi vive direttamente sul posto e da chi come noi vive di turismo, come si sta affrontando il presente e quali gli sviluppi in atto, sia un’occasione preziosa. L’incontro di domani non sarà solo una narrazione ma vuole essere un dialogo, quindi aperto ad ogni tipo di domanda e curiosità. Non sarà nemmeno un’occasione unica perché intendiamo ripetere questo format di appuntamenti nel tempo, per avere aggiornamenti costanti», sottolinea Marco Peci, direttore commerciale Quality Group.