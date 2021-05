Quality Group Expert, la formazione riparte a luglio in versione summer













Quality Group rinnova l’opportunità agli agenti di viaggi di terminare positivamente la QG Academy 2020-2021, accedendo a QG Academy Broadcast Summer che riproporrà, a partire da luglio, in orari diversi della giornata, tutti i corsi registrati nell’ultimo anno. Ciò consentirà agli adv a cui manca poco a raggiungere l’obiettivo delle 102 sessioni di formazione, di poter conseguire lo status di Quality Group Expert.

Divenire QGExpert non permette solo di potenziare e accrescere la propria professionalità, ma anche di accedere a un ulteriore e più specialistico programma di formazione denominato QG Specialist e godere di una serie di benefit e opportunità, come ad esempio l’accesso ai viaggi con i product manager e la possibilità di avere condizioni commissionali particolarmente vantaggiose.

Il programma di appuntamenti dell’ultimo anno e mezzo è stato caratterizzato da focus sulle destinazioni e sulla programmazione di Quality Group, ma anche da numerosi incontri per sviscerare tematiche commerciali, conoscere i segreti dei sistemi informatici e migliorare le tecniche di vendita con approfondimenti sulla comunicazione, i social media e il marketing.

«La pandemia non ci ha permesso di viaggiare fisicamente ma non ci ha mai fermati – ha dichiarato Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – Abbiamo viaggiato nei racconti, nelle dirette, nei live da tutto il mondo con i nostri residenti, guide e product manager. Abbiamo utilizzato proficuamente il tempo a disposizione per accrescere la conoscenza delle nostre destinazioni e di argomenti legati alla comunicazione e al marketing. In autunno, lanceremo nuovi format e una nuova Academy ‘21-’22, senza possibilità di cumulare le sessioni delle precedenti edizioni 2020 e 2021 per raggiungere lo status di QGExpert».